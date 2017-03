SOUDANI PRODUŽIO S MODRIMA: ‘Imao sam puno bolju ponudu iz Kine, ali odlučila je jedna stvar’

Iako se u siječnju nije tako činilo Hilal Soudani u petak je produžio je vjernost Dinamu za još tri godine.

“U zadnjih mjesec i pol dana potpisali smo 12 profesionalnih ugovora što je sigurno rijetkost u svijetu. Uefa ja digla kriterije koji će biti dosta viši za ulazak u Ligu prvaka. Naš glavni skaut doslovno više ne živi u zemlji. Na ljeto namjeravamo napraviti velike stvari. Današnji dan za nas je je kao kada je Ronaldo potpisao novi ugovor s Madridom. Soudani je jedan od najboljih Dinamovih stranaca u povijesti. Prevaga je i generator dobre atmosfere”, izjavio je ovim povodom sportski direktor Dinama Romeo Jozak.

“Želimo napraviti veliki iskorak za Ligi prvaka i sljedeći tjedan će se potpisati novi ugovori”, dodao je.

“Sretan sam zbog toga što sam produžio ugovor. Možda je malo dugo to trajalo, ali sam sretan što se to dogodilo. Tu sam četiri godine i nije se lako rastati nakon tako lijepe četiri godine. Moja obitelj jako voli Zagreb i lijepo im je ovdje. Oni su bili za to da ostanem i sretni su što sam potpisao. Suigrači me cijene i sretan sam. Momčad je puna potencijala i to mi daje nadu i želju da radim puno s njima i da dajem više i više za ekipu i siguran sam da ćemo završiti prvenstvo na visokom nivou i s novom titulom. I probat ćemo po treći put otkako sam ovdje ući u Ligu prvaka”, kazao je napadač.



“Ugovor sam sad potpisao da mogu biti usredotočen na završnicu prvenstva. Hvala svima na povjerenju”, dodao je

Otkrio je i da s ena ovaj potez odlučio prije tjedan dana te da mu je do sada najdraži gol Salzburgu ‘jer nas je odveo u Ligu prvaka’.

“Koliko sam ponuda imao ovih godina? Jako puno. Najzvučnije ime? U Kini sam dobio najbolju ponudu. S imenima neću izlaziti. Ponuda iz Kine je bila izdašnija ali novac ne odlučuje sve. Ne postoji klauzula da mogu otići ako dođe neka ponuda na ljeto”, jasan je Soudani. Osvrnuo se potom i na Rijeku.

“Igraju super ove sezone. Mi smo krivci što je stanje na tablici ovakvo. Prosuli smo neke bodove koje nismo smjeli. Uskoro igramo protiv Rijeke, spremni smo, ali znamo da neće biti lako”, završio je.