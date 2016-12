ŠOKANTNI DETALJI NAPADA NA KVITOVU: Živci na nekoliko mjesta bili prerezani, liječnici imali pune ruke posla

Najbolja češka tenisačica Petra Kvitova (26) u utorak je ujutro napadnuta nožem u svom stanu od strane provalnika.

Kvitova, 11. igračica svijeta i dvostruka osvajačica Wimbledona iz 2011. i 2014. godine, ozlijeđena je kad ju je u njezinu stanu u Prostejovu nožem napao provalnik. U napadu joj je ozlijeđena lijeva ruka, ona kojom i igra tenis, a do napada je došlo nakon povratka s jutarnjeg treninga.

Karijera joj nije ugrožena, ali…

Liječnici su češku igračicu zaprimili u bolnicu na obradu i operirali ju. Sam operacijski zahvat trajao je tri sata i 45 minuta. Dobra vijest je kako njezina karijera nije ugrožena. Međutim, period oporavka bit će dug. Tri mjeseca.

“Prekid karijere niti u jednom trenutku nije joj pao na pamet”, kazao je glasnogovornik češke Davis Cup reprezentacije Karel Tejkal. Ugledni britanski Guardian u srijedu je ponovno pozornost posvetio ovom šokantnom događaju napisavši kako je njezina karijera mogla lako završiti u dvadeset i šestoj godini.

Napad je bio ozbiljan, kao i ozljeda uzrokovana nožem

Napad je bio ozbiljan, kao i ozljeda uzrokovana nožem. Živci lijeve ruke na nekoliko mjesta su prerezani i zato je ozljeda zahtjevala operaciju. Liječnici su optimistični. Poručili su kako će Kvitova ponovno igrati tenis. Čehinja se sad oporavlja od napada i operacije, ali traume su prisutne.

“Nije poznato kad će se Kvitova vratiti na teren”, izvjestila je WTA organizacija dok je njezina PR menadžerica Katie Spellman napisala na Twitteru:

Anna Chakvetadze doživjela sličnu sudbinu

“Uzevši u obzir ozbiljnost ozljede i učinjenu štetu na njezinoj ruci, operacija je protekla dobro. Liječnici su reparirali njezine tetive na svih pet mjesta lijeve ruke, kao i dva živca. Petra će na ruci nositi longetu sljedećih šest do osam tjedana i neće na teren najmanje tri mjeseca”.

Sličnu je sudbinu doživjela bivša tenisačica Anna Chakvetadze koja se umirovila s 26 godina. Ona i njezina obitelj napadnuti su u Moskvi 2007. godine i Chakvetadze se nikad nije oporavila od traume. Guardian piše kako se spomenuta tenisačica pita da li će se Kvitova moći oduprijeti mentalnoj bitci koja sad slijedi. Da li će se moći oduprijeti strahu.

“Posebno to vrijedi nakon ovako teške ozljede. Uvijek se pitaš: ‘Zašto se to dogodilo? Jesam li mogla postupiti drugačije u ovoj situaciji? Recimo, ja sam zadobila ozljedu živca ramena nakon što su mi ruku vezali sa kabelom za TV i trebalo mi je mjesec dana da uopće i počnem osjećati rame. Nadam se da će se Petra što prije oporaviti, mentalno i fizički. Ali neće biti lako”, kazala je Anna Chakvetadze za New York Times, prenosi Guardian.