ŠOKANTNA ISPOVIJEST MIKEA TYSONA: ‘Preživio sam silovanje. Bio sam dijete, a on stariji muškarac…’

Bivši svjetski boksački prvak Mike Tyson progovorio je u intervjuu za ESPN o zastrašujućem iskustvu iz djetinjstva. Naime, ‘čelični Mike’ bio je silovan kao dijete.

Sve se dogodilo kada ga je kao sedmgodišnjak dok je hodao ulicom napao jedan stariji muškarac. Tyson nije silovanje prijavio policiji, niti je govorio o tome. Kaže da je razlog tomu strah od osude.

“SeksUalno sam zlostavljan sam kao dijete. Nisam o tome govorio jer se to ne tiče drugih. Ljudi ne govore o takvim stvarima jer smatraju da će zbog toga ostati obilježeni. Tijekom vremena shvatio sam da zbog toga nisam ništa lošiji čovjek”, ispričao je Tyson dodajući kako ga je vjerojatno bilo sram što se to dogodilo.

Također, napomenuo je da je zbog toga čovjek kakav jest.



“Naučio sam da moram biti žilav i snažan kako bih se nosio sa svijetom u kojem živimo”, rekao je nekadašnji boksač.Tyson je, inače, prvi put progovorio o ovom iskustvu 2014. za vrijeme gostovanja u radijskoj emisiji SiriusXM’s Opie.

“Bio sam dijete, a on stariji muškarac. Seksualno me zlostavljao. Nikada ga poslije nisam vidio. Uspio je izbjeći pravdi. To se dogodilo samo jednom”, rekao je tada Tyson ističući kako ne zna je li ga to iskustvo promijenilo.