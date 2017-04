ŠOK ZA HRVATA, SLAVEN BILIĆ JE ‘BIVŠI’: West Ham mijenja trenera, evo tko će voditi ‘čekićare’ sljedeće sezone

Talijanski treneri u modi su u Premier ligi nakon sjajnog posla koji je prošle godine radio Claudio Ranieri s prvakom Leicesterom, a ove to čini Antonio Conte s vodećim Chelseajem. Za tim trendom se poveo i West Ham.

Corriere dello Sport pišu kako su “čekićari” pronašli trenera za novu sezonu. Dani Slavena Bilića u West Hamu su odbrojani, naslijedit će ga Simone Inzaghi.

Mlađi brat Milanove legende Pippa Inzaghija, ove sezone radi odličan posao u Laziju, iako je na to mjesto došao kao privremeno rješenje . “Nebeskoplavi” su u finalu Kupa, a vjerojatno će igrati i u Europskoj ligi, s obzirom da su četvrti. Liga prvaka ipak im je teško dostižna jer im trećeplasirani Napoli bježi devet bodova.

West Ham are reportedly preparing a shock move for Lazio boss Simone Inzaghi. [via @CorSport] pic.twitter.com/QYg2xxNNlk — West Ham News (@WHUFC_News) April 19, 2017

West Ham mu nudi petogodišnji ugovor

Inzaghi s Lazijom ima ugovor do kraja sezone, ali predsjednik Carlo Lotito ima mogućnost produljenja do 2019. Čini se da se to ipak neće dogoditi, zov Premier lige je prejak…

West Ham je spreman Simoneu Inzaghiju ponuditi petogodišnji ugovor.

Slaven Bilić odrađuje drugu godinu ugovora. Prošle godine “čekićari” su završili na sedmom mjestu, dok su ove sezone na 13. poziciji. Tijekom sezone govorilo se o Bilićevoj smjeni, ali se bivši hrvatski izbornik uspio održati za “kormilom” kluba.