SLAVONCI PRIREDILI NEVIĐENI SPEKTAKL: ‘Ovo je nevjerojatno, nikad nismo igrali pred boljom publikom’

Atmosfera koju je pripredila osječka publika tijekom prva dana Davis Cupa oduševila je sve, a nadamo se da će tako biti i u nedjelju kada kreće lov na četvrfinale.

Hrvatska Davis Cupa reprezentacija i u subotu je bila sjajna i sada ju samo jedan bod dijeli od pobjede nad Španjolskom i ulaska u četvrtfinale!

Nakon izvanrednog nastupa Franka Škugora u petak u subotu je publiku u dvorani Gradski vrt, ali i širom Hrvatske, oduševio par Marin Draganja, Nikola Mektić, jer su nakon pet setova, rezultatom 6:7 (6), 7:6 (7), 7:6 (5), 2:6, 6:4, svladali aktualne osvajače French Opena u Roland Garrosu, Feliciana i Marca Lópeza. Time je Hrvatska nastavila sjajan niz u Davis Cupu u mečevima parova – posljednji put izgubili su u ožujku 2015. Na gostovanju kod Srbije.

“Do sada nismo puno igrali zajedno, ali ispada da smo u tome jako dobri. Ali nismo nešto iznenađeni, znali smo da se možemo nositi s njima, uz dobru pripremu i publiku. Što je čudno, uopće nismo osjećali napetost. Atmosfera je bila odlična i uživali smo u svih pet setova“, rekao je Draganja.

Bio je to potpuno izjednačen meč, u kojem se od početka do kraja osjećalo koliko je svaki poen važan. U prvom setu hrvatski dvojac je poveo 4:2 u gemovima, ali ga je na kraju izgubio u tie-breaku. Jednak scenarij bio je izgledan i u drugom setu, kad su također hrvatski tenisači vodili 4:2, a onda su Španjolci kod 6:5 u tie-breaku došli do set lopte. Nisu ju iskoristili, jer je lopta nakon dodira s mrežom pala na njihovu stranu, i tu je bio početak preokreta. U odlučujućem, petom setu, hrvatski dvojac je došao do „breaka“ već na početku i zadržao tu prednost do kraja.

“Nisam očekivao, ali sam vjerovao u nju. Znam da Marin i ja igramo dobro parove i vjerovao sam da možemo pobijediti. No osvajači Roland Garrosa su stvarno dobar skalp, s obzirom na moju dosadašnju karijeru. Mislim da mi je dosta pomogao Australian Open i igranje protiv najboljih, pokazao je da vrijedim i da mogu svladati najbolje tenisače”, rekao je Nikola Mektić.

Pobjeda do četvrtfinala

Hrvatskoj za prolaz u četvrtfinale (gdje već čeka Srbija) treba još jedna pobjeda. U nedjeljnom programu, s početkom u 15 sati, na igralište bi trebali Franko Škugor i Roberto Bautista Agut, a potom su planirani Ante Pavić i Pablo Carreño Busta. Izbornik Željko Krajan najavio je kao mogućnost da u tom petom meču zaigra Nikola Mektić, no konačna odluka past će u nedjelju.

Croatia fights back in Osijek! It's one set all in the doubles rubber. #DavisCup #CROESP pic.twitter.com/KwoIPFi66I — TennisTourTalk (@TennisTourTalk) February 4, 2017

“Da nam je netko rekao prije izvlačenja da ćemo uoči nedjeljnih mečeva voditi 2:1 dali bismo mu vrlo male ili gotovo nikakve šanse da se to ostvari. S podsmijehom bismo na to reagirali. No moramo prihvatiti da je to realnost i da smo u prilici pobijediti. Dečki su ravnopravni Španjolcima u svemu bez obzira na razliku u renkingu, igramo jednak tenis kao oni, ako ne i bolji. Trebamo vjerovati da će publika u nedjelju nositi naše igrače i biti presudan faktor”, rekao je Krajan.

Novi heroji hrvatske posebno su u razgovoru pohvalili osječku publiku.

“Publika fantastična, najbolja dosad što smo igrali kući”, rekao je Draganja.

“Nevjerojatan meč, nevjerojatna publika, atmosfera i partner”, poručio je pak Mektić.