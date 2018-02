SLAVNI UFC KOMENTATOR I POZNATI KOMIČAR OBJASNILI MIOČIĆEVU POBJEDU: ‘To je taj je*eni imigrantski mentalitet’

“Ovo je sjajna lekcija za čitav borilački sport. A ona glasi da se morao susresti s najgorim mogućim tipom kao na kraju neke borilačke video igrice. To je Ngannou, šef na kraju video igrice”, rekao je Rogan

Niti nakon gotovo puna dva tjedna, borba između Stipe Miočića i Francisa Ngannoua i dalje je glavna tema u UFC krugovima. Tako je o njoj govorio i slavni UFC komentato Joe Rogan, a gost u njegovom ‘Joe Rogan Experience’ showu bio je poznati komičar Joey Diaz.

‘Igra ime više nivoa…’

Rogan je ispričao kako je uistinu veliki fan francusko-kamerunskog borca kojeg je nazvao prirodnim čudom i vanserijskim sportašem:

“U samo pet godina bavljena MMA-jom stigao je do prilike boriti se za pojas UFC prvaka i u tom meču je bio favorit! I to protiv borca koji taj pojas već dva puta obranio. To je ludo, ali to pokazuje koliko je on talentiran i poseban. Poraz od Stipe u takvom meču mu je samo pokazao da ova igra ima više nivoa, da mora i dalje raditi, da mora još neke stvari naučiti i biti bolji. Ali on je tek počeo…”, rekao je Rogan.



Dvojac je zaključio kako sirova snaga ne može zamijeniti godine mukotrpnog rada i truda:

“Kada te Ngannou udari s malim rukavicama, to je najgora stvar koja ti se može dogoditi. A Stipe je bio udaren i to više puta u tom meču. Bio je uzdrman, ali je u svojoj glavi odlučio da ga ništa neće spriječiti na njegovom putu. Znao je što činiti, bio je tu već ranije. Ovo je sjajna lekcija za čitav borilački sport. A ona glasi da se morao susresti s najgorim mogućim tipom kao na kraju neke borilačke video igrice. To je Ngannou, šef na kraju video igrice. A Stipe je shvatio kako ga može pobijediti, kako može svladati tipa koji je 10 kila i više teži od njega, koji izgleda mnogo više zastrašujuće od njega, iako je i Stipe zastrašujuć”, objašnjava Rogan, a prenosi Fight Site.

‘To je taj jebeni imigrantski mentalitet’

Na kraju, Diaz je iznio i svoje mišljenje što je to vodilo Miočića do pobjede:

“Ja vam govorim stalno da je američka inovativnost kombinirana s imigrantskim mentalitetom dobitna kombinacija. I dalje si Amerikanac, tata ga je mogao zvati Steve, ali ne, on ga je nazvao Stipe Miočik. Nemoj zaboraviti od kuda si jebeno stigao? Razumiješ li me? To je taj jebeni imigrantski mentalitet”, pojasnio je Diaz koji nasmijava MMA zajednicu krivim izgovorom Miočećićevog imena.

Naime, on je spojio Stipino ime i prezime te ga naziva Stiopich.