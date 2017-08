SLAVNI PSV STIŽE U GRADSKI VRT: ‘Ovo je za nas povijesna utakmica, bacit ćemo se na glavu’

Nogometaši Osijeka u četvrtak od 20:45 igraju uzvratnu utakmicu trećeg pretkola Europske lige.

U Gradski vrt stiže nizozemski PSV, koji je u u Eindhovenu izgubio 1:0.

“Imamo manjih problema s dvojicom-trojicom igrača koji još osjećaju posljedice ozljeda koje su zadobili u Eindhovenu, zbog čega su i propustili utakmicu s Dinamom. Nakon posljednjeg treninga ćemo znati kakva će biti situacija s njima. Što se same atmosfere tiče, nemam što posebno reći o tomu”, rekao je na konferenciji za novinare trener Osijeka Zoran Zekić, javlja službena klupska stranica.

“Ozračje je fantastično, svi jedva čekaju istrčati na teren, a moja je uloga da spuštam tenzije i držim sve pod kontrolom. Moramo u susret ući što bistrije glave, što pametnije i koncentriranije da bismo ostvarili ono što toliko jako želimo, skupa s našim navijačima. Svjestan sam da ćemo imati možda i težu zadaću nego na Philips Areni. S druge strane, imamo pozitivan rezultat i trebamo se znati nositi s time, što znači da ne smijemo ulaziti ni u kakvu nervozu”, dodao je i nastavio.



Pročitajte što je trener imao za reći prije utakmice s @PSV .https://t.co/WmJ2ZmqAaK — NK Osijek (@nkosijek) August 2, 2017

“Ne možemo pobjeći od spoznaje da je ovo za NK Osijek zaista povijesna utakmica. Sigurno je da će igrači dati sve od sebe i da će se, kako mi to često volimo reći, bacati na glavu. No, u svemu tome moramo biti pametni i taktički disciplinirani, te raspoloženi na terenu. Sama želja neće biti dovoljna, ako opet ne budemo ispunjavali sve što se dogovorimo, kao što smo to radili u Eindhovenu”, poručio je Zekić.

Osvruo se potom i na taktiku.

“Volio bih vam reći da ćemo mi od prve do posljednje minute biti u ofanzivi, ali to je nemoguće. Činjenica je da imamo prednost iz prvog dvoboja, ali ne zavaravamo se da nas čeka lakša zadaća nego prije sedam dana. Naprotiv. Mi trebamo braniti ono što smo tamo stekli, ali ne pod svaku cijenu. Ne možemo se povući na svojih dvadesetak metara, to bi bilo pogubno. Uvijek imamo varijantu A,B, pa i C, no osobno ne volim razmišljati previše o takvim stvarima jer onda znam da sam u problemu”, kazao je trener Osijeka.

Priznao je i to da ga posebno veseli forma igrača s klupe, što se moglo vidjeti na susretu s Dinamom u prošlom kolu hrvatskog prvenstva.

“Neki su igrači zaista pokazali dosta toga i mogu reći da su bliže momčadi nego što su to bili prije nedjelje. Uostalom, sve su to naši prvotimci, sezona je dugačka i svi će se imati priliku dokazati”, rekao je Zekić pa je par riječi posvetio nepodnošljivim vremenskim prilikama koje su ovih dana pogodile Hrvatsku.

Očekuju se promjene u sastavu Nizozemaca za sutrašnju utakmicu protiv Bijelo-plavih. #pobijedimoPSVzajedno #nkosijekhttps://t.co/v5m2oQuiKA — NK Osijek (@nkosijek) August 2, 2017

“Tko će se bolje snaći? To ćemo vidjeti. Ne znam koliko to može biti naša prednost, ali sam vidio da Nizozemci u svojim redovima imaju nekolicinu tamnoputih igrača kojima ovakve temperature sigurno nisu posebno iznenađenje. Mi ćemo u svakom slučaju pokušati usporiti ritam”, završio je.