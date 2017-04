SLAVLJE NAKON TOTALNE DRAME: Borna Ćorić spasio pet meč lopti i osvojio prvi ATP turnir u karijeri!

Hrvatski tenisač Borna Ćorić osvojio je prvi ATP turnir u karijeri! U finalu ATP turnira u Marrakechu hrvatski tenisač je sa 5:7, 7:6, 7:5 pobijedio trećeg nositelja, Nijemca Philippa Kohlschreibera. U neizvjesnom dvoboju spasio je čak pet meč lopti.

Bio je to sjajan meč u kojem se 20-godišnji Ćorić nekoliko puta vraćao iz izgubljene situacije i nakon dva sata i 40 minuta igre ipak stigao do pobjede.

Spasio pet meč lopti u 2. setu

Nakon što je Ćorić izgubio prvi set, u drugom je gubio 0-3, no uspio je izjednačiti. Kohlschreiber je kod rezultata 6-5 imao čak pet meč lopti, no Borna je svih pet spasio i potom preko trinaeste igre izjednačio na 1-1. U trećem setu Nijemac je brzo načinio break, no Borna se još jednom vratio i potom još jednim oduzetim servisom prelomio meč.

Mladi Zagrepčanin je i prošle godine stigao do finala Grand Prix Hassan II, no tada je poražen od Argentinca Federica Delbonisa. Finale je igrao i Chennaiju prošle godine kada ga je pobijedio Švicarac Stan Wawrinka, no sada je ipak stigao do prvog naslova u karijeri.



Tennis, Grand Prix Hassan II, victoire du Croate Borna Coric . Remise du trophée par le Président de la FRMT, M. Faiçal Laraichi. pic.twitter.com/Mnu4NPanNn — Arryadia (@arryadiatv) April 16, 2017

Sjajni ‘tie-break’

U prvih 11 gemova bio je to ravnopravan meč bez prilika za obrat. Njemački tenisač je bio nešto aktivniji i manje je griješio, no Ćorić je sigurno držao svoj servis. Nažalost, kod rezultata 6-5 za Kohlschreibera, Ćorić je ispustio svoj servis, a time i prvi set. Nakon 43 minute igre 32. tenisač svijeta je poveo 1-0 u setovima.

Očito razočaran gubitkom prvog seta, Ćorić je očajno ušao u drugi set. Kohlschreiber je vrlo brzo poveo 3-0 uz jedan ‘break’. Srećom, Borna nije previše ‘tugovao’. Pronašao je izgubljeni ritam, vratio izgubljeni servis i izjednačio na 3-3. Nijemac je poveo 4-3 i imao break loptu, no Ćorić je izvukao gem. Još više problema Ćorić je imao u 12. gemu. Kohlschreiber je pri vodstvu 6-5 imao čak pet meč lopti, ali se hrvatski tenisač nije želio predati i nakon sjajne borbe izborio je ‘tiebreak.

U trinaestoj igri Ćorić je odigrao sjajno. Poveo je 4-1 uz dva ‘mini breaka’, imao je i 6-2, te mirno priveo set kraju za 1-1 nakon sat i 50 minuta igre.

U odlučujućem, trećem setu, Ćorić je kod rezultata 1-1 izgubio servis, no već u idućoj igri imao je priliku vratiti gem. Imao je dvije break lopte, no nije ih uspio iskoristiti i Nijemac je otišao na 3-1. Novu priliku Ćorić je dočekao u osmoj igri, poveo je 40-0, a potom iskoristio treću break loptu za 4-4 i novi povratak u meč. Kod rezultata 6-5, Borna je stigao do tri meč lopte. Prvu je ispustio, ali ne i drugu stigavši do velikog slavlja.

I'm so happy for you @borna_coric 😊❤ first of many more titles 🏆 pic.twitter.com/ocMnhyyOWG — Matthew Ojeda (@MatthewOjeda4) April 16, 2017

Prva Ćorićeva pobjeda protiv Kohlschreibera

Bio je to njihov treći međusobni dvoboj, a Nijemac je slavio u oba prethodna dvoboja odigrana prošle godine na turnirima u Dubaiju i Monte Carlu.

Za Kohlschreibera je to bio 16. nastup u finalu i deveti poraz.

Ovom pobjedom, Ćorić će se vratiti u Top 50, na 49. mjesto ATP ljestvice, što je napredak od čak 30 mjesta.

What a comeback. Coric was 0-3 down in the 2nd, 2-4 in the 3rd, but saves 5 MPs and beats Kohlschreiber 57 76(3) 75 to win his 1st ATP title pic.twitter.com/c8jhcO6ZJl — José Morgado (@josemorgado) April 16, 2017

Pavić slavio u parovima

Dodajmo kako je na turniru u Marakešu Splićanin Mate Pavić slavio s Britancem Dominicom Inglotom u konkurenciji parova. U finalu su pobijedili Španjolce Marcela Granollersa i Marca Lopeza sa 6-4, 2-6, 11-9.

Paviću i Inglotu ovo je bio prvi zajednički nastup i odmah su se domogli trofeja. Paviću je to šesti u karijeri, a Inglotu sedmi. Obojica još nisu bili pobjednici u ovoj sezoni.

ATP Marakeš – finale

BORNA ĆORIĆ – Philipp Kohlschreiber (Njem/N.3) 5-7, 7-6 (3), 7-5.