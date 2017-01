VODILI SU BITKE, A SAD MU SE POKLONIO: Dirljiva poruka Kostelićevog rivala: ‘Bila mi je čast boriti se s tobom’

Ciao @ivicakostelic grazie per la tua stupenda carriera!! I tuoi successi sono il frutto di uno strepitoso talento ma anche di una grande determinazione, forza di volontà e duro lavoro condiviso con la tua solida famiglia. Questo, insieme ai tuoi risultati, sara' il ricordo più bello per tutti noi. Grazie per le belle sfide che ci siamo regalati nei 16 anni di Coppa del Mondo trascorsi insieme: per me è sempre stato un onore duellare con te. Ricordo ancora quando ci siamo conosciuti a Campo Imperatore nella stagione 1995-1996 in occasione di una gara Fis, tu in compagnia del sempre presente Ante e di @yanica …da lì a pochissimo saresti diventato il grande campione che ha scritto pagine importanti dello sport mondiale e che resteranno per sempre nella storia del tuo paese. Ti auguro il meglio per la nuova vita e ti assicuro che è tutto altrettanto bello anche senza la tutina da gara. A presto uomo!! #kostelic

