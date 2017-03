VELIKI KRISTALNI GLOBUS PRONAŠAO VLASNIKA: Već godinama dominantni skijaš osvojio rekordni šesti naslov

Austrijenac Marcel Hirscher slavio je u subotu u veleslalomu u Kranjskoj Gori, te je ujedno osigurao ukupnu pobjedu u Svjetskom kupu, šestu zaredom.

Hirscher je sada rekorder po broju ukupnih pobjeda u Svjetskom kupu, pretekao je Marca Girardellija koji je pet puta osvajao Veliki kristalni globus.

Također, po treći puta u nizu osvojio je mali kristalni globus za najboljeg veleslalomaša.

Drugo mjesto u Kranjskoj Gori osvojio je Norvežanin Leif Kristian Haugen (+0,46), a treći je bio Šveđanin Matts Olsson (+0,67). Jedan od favorita za pobjedu Francuz Alexis Pinturault napravio je grešku u prvoj vožnji te je odustao, dok je Norvežanin Henrik Kristoffersen sa drugog pao na 11. mjesto.



Hrvatski skijaši Filip Zubčić i Elias Kolega nisu uspjeli izboriti drugu vožnju. Zubčić je bio tek 44., a Kolega je zauzeo 55. mjesto.

Za skijaše su do kraja sezone ostale još samo četiri utrke, na završnici Svjetskog kupa u Aspenu (15-19. ožujka), a u ukupnom poretku Svjetskog kupa vodeći Hirscher ima nedostižna 504 boda više od Norvežanina Kjetila Jansruda.

Rezultati:

1. Marcel Hirscher (AUT) 2:24,31

2. Leif Kristian Haugen (NOR) 2:24,77 +0,46

3. Matts Olsson (SWE) 2:24,98 +0,67

4. Manuel Feller (AUT) 2:25,06 +0,75

5. Stefan Luitz (GER) 2:25,23 +0,92…

Ukupni poredak:

1. Marcel Hirscher (Aut) 1375 bodova – pobjednik Svjetskog kupa

2. Kjetil Jansrud (Nor) 871

3. Henrik Kristoffersen (Nor) 867

4. Alexis Pinturault (Fra) 843

5. Aleksander Aamodt Kilde (Nor) 586…

Poredak u veleslalomu:

1. Marcel Hirscher (Aut) 633 boda – ukupni veleslalomski pobjednik

2. Alexis Pinturault (Fra) 439

3. Mathieu Faivre (Fra) 380

4. Henrik Kristoffersen (Nor) 292

5. Felix Neureuther (Nje) 290…