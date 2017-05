SKUPO PLAĆENA AVANTURA ŽIVOTA: Ivica Kostelić završio u barokomori, njegovom prijatelju prijeti amputacija prsta

Avantura najboljeg hrvatskog skijaša svih vremena Ivice Kostelića na Grenlandu nije prošla bez posljedica. Ni za njega, ni za njegova suputnika Mihu Podgornika.

Kostelić i Slovenac Podgornik su se nakon završetka skijaške sezone uputili prema Grenlandu koji su naumili preći na skijama. To im je u konačnici i uspjelo: dvojac je prošle nedjelje stigao na cilj, selo Isortoq na istočnoj obali Grenlanda. Put od 582 kilometra Kostelić i Podgornik su prešli za 18 dana, deset sati i 52 minute.

Temperatura -34 stupnja

U pojedinim dijelovima puta temperatura se spuštala do minus 34 Celzijeva stupnja, a vjetar je puhao brzinom do 120 kilometara na sat. Ostavilo je to posljedice u obliku vidljivih ozeblina zbog kojih je Ivica na koncu završio u barokomori, dok je Miha zadobio tešku ozljedu prsta na ruci.





“Nakon više od 600 zarona s bocama i 24 godine podvodnog ribolova, nikada nisam mislio da ću završiti u barokomori zbog – ozeblina! Hvala dr. Franoliću i ekipi Centra za podvodnu i hiperbaričnu medicinu KBC Rijeka na njezi. Miha je započeo s terapijama u barokomori, prvi rezultati su ohrabrujući, ali je stanje još uvijek neizvjesno”, napisao je Kostelić na Facebooku.

U odgovoru na pitanje jednog obožavatelja Ivica je pojasnio da se još uvijek ne zna hoće li Podgornik morati biti podvrgnut djelomičnoj amputaciji prsta.