SHIFFRIN PROPUSTILA IZJEDNAČITI JANICU PA USTVRDILA: ‘Nisu krive ni rupe ni čudno svjetlo’

Vodeća skijašica svijeta, Amerikanka Mikaela Shiffrin svoj je pohod na treći uzastopni trijumf na sljemenskom Crvenom spustu završila već nakon tridesetak sekundi skijanja u prvoj vožnji, a za pogrešku koju je napravila okrivila je isključivo sebe.

“Nagazila sam vrata, to je bio problem. Voljela bih da mogu okriviti nešto ili nekog drugog, ali sama sam kriva”, rekla je pobjednica sva četiri slaloma koja su vožena u ovoj sezoni Svjetskog kupa za skijašice.

“Staza je bila vrlo brza. Obično mi takvi uvjeti izrazito odgovaraju, ali napravila sam jedan mali pogrešan pokret, skija mi je otišla s krive strane vrata i to je moja pogreška, bez obzira na eventualne rupe ili čudno svjetlo”, dodala je Shiffrin objašnjavajući kako je došlo do pogreške.

UŽIVO: SPEKTAKL NA SLJEMENU! Čekamo novu Snježnu kraljicu, ‘američka Janica’ ispala i prekinula niz od 12 slalomskih pobjeda



Ovim je ispadanjem propala i mogućnost da se izjednači sa skijaškim velikankama Vreni Schneider i Janicom Kostelić koje zajednički drže rekord od osam uzastopnih slalomskih pobjeda u utrkama Svjetskog kupa. Bez obzira na to, 21-godišnjoj Amerikanki nije ostao gorak okus u ustima.

“Ovo mi je omiljena staza. To se neće promijeniti zato što sam ispala. Još uvijek je volim, volim zavoje koje sam napravila, iako nije ispalo najbolje. Ovo je sjajno mjesto za skijanje i za nadmetanje. I dan je još uvijek lijep, ne za mene osobno, ali još uvijek uživam u tome što sam ovdje. Ponekad osjetite olakšanje, kad se ovako nešto dogodi, jer su svi počeli pričati o tri uzastopne pobjede u Zagrebu, ne znam koliko uzastopnih pobjeda u slalomu… No, to nisu razlozi zašto se bavim ovim sportom”, zaključila je uz smješak sadašnja vladarica Svjetskog kupa nakon što je ostala bez krune Snježne kraljice.