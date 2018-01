POPOVIĆ I ŠTIMAC BRANE PONOS HRVATSKOG SKIJANJA: ‘Sljemenski slalom je dugačak i zahtjevan’

Leona će startati s brojem 64, dok Ida ima broj 66, a ukupno će nastupiti 67 skijašica.

Na 12. izdanju Trofeja Snježna kraljice, ženskog slaloma Svjetskog kupa koji će se u srijedu održati na sljemenskom Crvenom spustu nastupit će i dvije hrvatske skijašice – Leona Popović (20) i Ida Štimac (17).

Leona će startati s brojem 64, dok Ida ima broj 66, a ukupno će nastupiti 67 skijašica.

Leoni će to biti treći nastup na Sljemenu, a u dosadašnja dva nastupa nije završila utrku, dok će Ida debitirati, ne samo na Snježnoj kraljici, već i u Svjetskom kupu.



“Nadam se trećoj sreći i da će ove godine biti bolje,” kazala je Leona Popović dodavši:

“Bolje mi idu brze discipline, ali nadam se i dobrom nastupu na Sljemenu. Atmosfera na utrci je uvijek super, a navijači su sjajni.

Za Idu Štimac bit će to premijera u Svjetskom kupu.

“Jako sam uzbuđena i imam malu tremu jer će to biti moja prva utrka u Svjetskom kupu,” kazala je Ida koja je prošle godine na Sljemenu nastupila kao predvozačica.

“Sljemenski slalom je dugačak i zahtjevan. Ne znam koliko će mi to iskustvo pomoći uoči sutrašnjeg nastupa, ipak je to sasvim druga priča. Teško mi je govoriti o rezultatu. Pokušat ću se spustiti najbolje što znam, a hoće li to biti dovoljno vidjet ćemo,” zaključila je Štimac.

Švicarka Wendy Holdener otvorit će sljemenski slalom. Prva vožnja započinje u srijedu u 13,00 sati, a start druge utrke je u 16,30 sati.