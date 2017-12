PINTURAULT ZAUSTAVIO HIRSCHEROV NIZ: Francuz stigao do 20. pobjede u karijeri, Zubčić u drugoj vožnji pokvario plasman

Alexis Pinturault upisao je pred domaćom publikom 20. pobjedu u karijeri

Najbolji hrvatski skijaš Filip Zubčić završio je na 29. mjestu veleslalomsku utrku za Svjetski kup, koja je u subotu održana u francuskom Val d’Isereu, gdje je pred domaćim navijačima slavio Alexis Pinturault stigavši do 20. pobjede u karijeri prekinuvši pobjednički niz Macela Hirschera u ovoj disciplini.

Pogreška ga koštala boljeg plasmana

Filip Zubčić je nakon prve vožnje bio na 27. mjestu, a u drugoj vožnji, unatoč boljoj startnoj poziciji, nije uspio popraviti plasman, jer je već na desetim vratima napravio pogrešku, odsklizao, ali se uspio zadržati na stazi i stići do cilja. Zubčić je u konačnici za pobjednikom zaostao 4.44 sekunde, a iza njega je ostao samo Slovak Adam Žampa koji se morao vraćati na stazu nakon još veće pogreške od one koju je napravio naš skijaš.

No, bez pogreške nije prošao ni najbolji skijaš svijeta, Austrijanac Marcel Hirscher, koji je bio vodeći nakon prve vožnje i imao odličnu poziciju za petu uzastopnu veleslalomsku pobjedu u utrkama Svjetskog kupa. No, Hirscher je u svom agresivnom stilu prvo na jednim vratima odsklizao, kao što je to učinio i Zubčić, potom je pokupio i zastavicu s jednih vrata i u cilj stigao sa 54 stotinke zaostatka za Pinturaultom, pred kojim je imao 12 stotinki prednosti iz prve vožnje. Austrijanac je na kraju bio treći, a drugo mjesto u prvoj vožnji i na kraju utrke osvojio je Nijemac Stefan Luitz, zaostavši za Pinturaultom 28 stotinki.



Hirscher je sa 160 bodova ostao vodeći u redoslijedu veleslalomaša, sa 20 bodova više od Luitza. U ukupnom redoslijedu za Veliki kristalni globus vodi Norvežanin Kjetil Jansrud sa 249 bodova, četiri više od sunarodnjaka Aksela Lunda Svindala.

U nedjelju je u Val d’Isereu na rasporedu drugi ovosezonski slalom. Prva vožnja je u 9.30 sati, a druga u 12.30.

Val d’Isere – veleslalom

1. Alexis Pinturault (Fra) 1:51.18

2. Stefan Luitz (Njem) +0.28

3. Marcel Hirscher (Aut) +0.54

4. Mathieu Faivre (Fra) +0.78

5. Henrik Kristoffersen (Nor) +0.90

6. Alexander Schmid (Njem) +1.01

7. Zan Kranjec (Slo) +1.10

8. Manuel Feller (Aut) +1.66

9. Matts Olsson (Šve) +1.73

10. Thomas Fanara (Fra) +1.96

…

29. FILIP ZUBČIĆ (HRV) +4.44

SK redoslijed – veleslalom

1. Marcel Hirscher (Aut) 160 bodova

2. Stefan Luitz (Njem) 140

3. Henrik Kristoffersen (Nor) 125

4. Alexis Pinturault (Fra) 122

5. Manuel Feller (Aut) 82

…

14. FILIP ZUBČIĆ (HRV) 34…

SK redoslijed – ukupno

1. Kjetil Jansrud (Nor) 249 bodova

2. Aksel Lund Svindal (Nor) 245

3. Beat Feutz (Švi) 208

4. Henrik Kristoffersen (Nor) 205

5. Alexis Pinturault (Fra) 199

…

42. FILIP ZUBČIĆ (HRV) 34…