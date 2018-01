PAVLEK OTKRIO TROŠKOVE ORGANIZACIJE SLJEMENSKE UTRKE: ‘Nakon ere Kostelića stiže talentirana generacija’

“Već dugi niz godina ulažemo u mlade i sada imamo dobar novi naraštaj. Od cura tu su Leona Popović i Ida Štimac, a kod muških su to Filip Zubčić, Matej Vidović, Istok Rodeš te braća Kolega”, rekao je Pavlek

Šef Snježne kraljice, Vedran Pavlek, otkrio je kojim iznosima barata pri organizacija ove popularne skijaške utrke:



Bez tradicionalnog graha ove godine

“Uglavnom smo imali proračun između 21 i 24 milijuna kuna, a 2006., kada smo još imali samo žensku utrku, bio je čak 28 milijuna. Dugogodišnjim planiranjem uspjeli smo smanjiti troškove a da se to ne primijeti u TV prijenosu niti da to osjete natjecatelji”, rekao je Pavlek i dodao kako će budžet biti najmanji do sad, a posjetitelji će to primijetiti jedino u gastro ponudi pošto ove godine neće biti tradicionalnog graha.

Nagradni fond zagrebačke utrke oduvijek je bio vrlo izdašan, a Pavlek je u razgovoru za Večernji list obznanio koliko će on iznositi ove godine:

“On je sada 120 tisuća franaka što je slično svoti od 120 tisuća eura koliko je bilo prije. Sada smo se prilagodili standardima Svjetskog skijaškog saveza (FIS), a on je podignuo minimum na 120 tisuća franaka i jedino Kitzbühel ima veći nagradni fond.”

Smjena generacija

Hrvatska niti ove godine neće imati pravog kandidata za postolje, niti u muškoj niti u ženskoj utrci, a to bi moglo utjecati na popularnost utrke:

“Nakon Ivičina odlaska imamo smjenu naraštaja. Već dugi niz godina ulažemo u mlade i sada imamo dobar novi naraštaj. Od cura tu su Leona Popović i Ida Štimac, a kod muških su to Filip Zubčić, Matej Vidović, Istok Rodeš te braća Kolega. To je talentirana generacija za koju vjerujem da će uspjeti postizati ozbiljne rezultate pri čemu mislim na uspinjanje na medaljaška postolja što će se, vjerujem, i dogoditi za sezonu, dvije, tri… S druge strane, sljemenske utrke već su se etablirale među građanima Zagreba što je bilo vidljivo i po ženskim utrkama. Premda posljednjih godina nismo imali konkurentne natjecateljice, posjet je bio vrlo solidan. Dakako, da bi se stvorila ona euforija kao u vrijeme Kostelića, trebali bismo opet imati nekoga na samom vrhu.”