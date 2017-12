NEUNIŠTIVI NORVEŽANIN OSVOJIO BEAVER CREEK: Svindal do 33. pobjede, Zrnčić-Dim daleko od bodova

Norvežanin Aksel Lund Svindal pobjednik je spusta za Svjetski kup voženog u američkom Beaver Creeku.

Ovaj 35-godišnjak je do svoje 33. pobjede u karijeri stigao s 15 stotinki prednosti u odnosu na drugog Švicarca Beata Feuza, odnosno 49 stotinki ispred trećeg Nijemca Thomasa Dressena. Za Svindala je ovo već šesta pobjeda na stazi Birds of Prey u Beaver Creeku.

Jansrud i dalje u vodstvu

Hrvatski predstavnik Natko Zrnčić-Dim bio je vrlo slab, s 3.84 sekunde zaostatka za Svindalom zauzeo je tek 61. mjesto.

Vodstvo u ukupnom redoslijedu zadržao je Norvežanin Kjetil Jansrud, koji je u subotu zauzeo 11. mjesto. Jansrud ima 249 bodova, drugi je Svindal s 245, a treći Feuz s 208.



REZULTATI:

1. Aksel Lund Svindal (Nor) 1:40.46

2. Beat Feuz (Švi) 1:40.61

3. Thomas Dressen (Njem) 1:40.95

4. Christof Innerhofer (Ita) 1:41.00

5. Dominik Paris (Ita) 1:41.07

6. Vincent Kriechmayr (Aut) 1:41.17

7. Andreas Sander (Njem) 1:41.20

8. Adrien Theaux (Fra) 1:41.26

9. Johan Clarey (Fra) 1:41.42

10. Peter Fill (Ita) 1:41.47

——————————————–

61. NATKO ZRNČIĆ-DIM (HRV) 1:44.30

REDOSLIJED U SVJETSKOM KUPU:

1. Kjetil Jansrud (Nor) 249

2. Aksel Lund Svindal (Nor) 245

3. Beat Feuz (Švi) 208

4. Vincent Kriechmayr (Aut) 198

5. Hannes Reichelt (Aut) 143

6. Matthias Mayer (Aut) 142

7. Aleksander Aaamodt Kilde (Nor) 140

8. Adrien Theaux (Fra) 134

9. Max Franz (Aut) 131

10. Peter Fill (Ita) 123