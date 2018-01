NEPODNOŠLJIVA LAKOĆA POBJEĐIVANJA: Hirscher još jednom neuhvatljiv za sve, napokon bodovi i za Hrvatsku

Matej Vidović je po drugi put u karijeri osvojio bodove u Svjetskom kupu, nakon što je prije deset mjeseci bio 21. na slalomu u Kranjskoj Gori.

Hrvatski skijaš Matej Vidović osvojio je 23. mjesto na slalomu u švicarskom Adelbodenu, gdje je do četvrte uzastopne slalomske pobjede u ovoj sezoni, a ukupno 52. trijumfa u utrkama Svjetskog kupa stigao Austrijanac Marcel Hirscher. On je za samo 13 stotinki nadmašio sunarodnjaka Michaela Matta, a za 16 je stotinki bio brži od Norvežanina Henrika Kristoffersena.

Matej Vidović je po drugi put u karijeri osvojio bodove u Svjetskom kupu, nakon što je prije deset mjeseci bio 21. na slalomu u Kranjskoj Gori. U svom debiju na vrlo zahtjevnoj stazi Chuenisbärgli 24-godišnji Zagrepčanin je odmjerenom, mirnom i preciznom prvom vožnjom osvojio 27. mjesto u prvoj vožnji sa startnim brojem 35, zaostavši za Hirscherom 3.78 sekundi. U drugom nastupu Vidović je bio još bolji, iskoristio činjenicu da je na stazu išao kao četvrti te s četvrtim vremenom druge vožnje na kraju osvojio 23. mjesto i prvih osam bodova u ovoj sezoni. Drugi hrvatski predstavnik Elias Kolega nije se uspio plasirati u drugu vožnju, a sa zaostatkom od 5.94 sekundi za Hirscherom završio je prvu vožnju na 49. mjestu.



Poredak kao na Sljemenu

Rasplet na vrhu bio je identičan onome kakav smo vidjeli i na sljemenskom Crvenom spustu, gdje su Matt i Kristoffersen zaostali pet, odnosno 11 stotinki za nepobjedivim Marcelom Hirscherom koji je ponovno povećao prednost pred konkurentima. U ukupnom redoslijedu Austrijanac ima 154 boda prednosti pred Norvežaninom Henrikom Kristoffersenom koji je drugi i među slalomašima, a za Hirscherom zaostaje 99 bodova.

Sljedeća utrka Svjetskog kupa za skijaše na rasporedu je u petak, 12. siječnja, a trodnevni program u švicarskom Wengenu započet će alpskom kombinacijom.

Adelboden, slalom (m) – rezultati:

1. Marcel Hirscher (Aut) 1:50.94

2. Michael Matt (Aut) +0.13

3. Henrik Kristoffersen (Nor) +0.16

4. Andre Myhrer (Šve) +0.78

5. Alexis Pinturault (Fra) +0.83

6. Stefano Gross (Ita) +1.43

7. Sebastian Foss-Solevaag (Nor) +1.55

8. Loic Meillard (Švi) +1.56

9. Christian Hirschbühl (Aut) +1.64

10. Linus Strasser (Njem) +1.72

11.Victor Muffat-Jeandet (Fra) +1.81

12. Daniel Yule (Švi) +1.82

Dave Ryding (VB) +1.82

14. Marco Schwartz (Aut) +1.84

15. Ramon Zenhaeusern (Švi) +1.96

…

23. MATEJ VIDOVIĆ (HRV) +3.06

…

SK slalom:

1. Marcel Hirscher (Aut) 454 boda

2. Henrik Kristoffersen (Nor) 355

3. Michael Matt (Aut) 308

4. Andre Myhrer (Šve) 263

5. Luca Aerni (Švi) 229

…

42. MATEJ VIDOVIĆ (HRV) 8

…

SK ukupno:

1. Marcel Hirscher (Aut) 874 boda

2. Henrik Kristoffersen (Nor) 720

3. Alexis Pinturault (Fra) 547

4. Kjetil Jansrud (Nor) 480

5. Aksel Lund Svindal (Nor) 454

…

48. FILIP ZUBČIĆ (HRV) 72

117. MATEJ VIDOVIĆ (HRV) 8

…