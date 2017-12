NATKO ZRNČIĆ DIM PONOVNO BEZ BODOVA: Alexis Pinturault pobjednik prve ovosezonske alpske kombinacije

Natko Zrnčić Dim je u spustu imao 43. vrijeme, u slalomu je popravio plasman, ali je ostao bez bodova, jer je imao ukupno 34. vrijeme.

Francuski skijaš Alexis Pinturault pobjednik je prve ovosezonske alpske kombinacije održane u petak u Bormiju, što mu je sedmi trijumf u kombinaciji za Svjetski kup i ukupno 21. pobjeda u karijeri.

Pinturault je u spustu imao 19. vrijeme (1:50.36), a za vodećim Dominikom Parisom zaostao je 1.65 sekundi. No, sve je uspio nadoknaditi u slalomskom dijelu te iza sebe ostaviti drugoplasiranog Talijana Petera Filla za 42 stotinke, a treći Norvežanin Kjetil Jansrud zaostao je 45 stotinki.

E dopo Federica Brignone, l'Italia è ancora sul podio com Peter Fill!💪🇮🇹🥈

Secondo posto nella combinata di Bormio alle spalle di Alexis Pinturault!#EurosportSCI | https://t.co/yeuDfSfQxW pic.twitter.com/53EIMC8xsn — Eurosport IT (@Eurosport_IT) December 29, 2017

Vodeći nakon spusta, Talijan Dominik Paris, došao je do drugog prolaznog vremena s 46 stotinki prednosti u odnosu na Pinturaultu, ali je nedugo nakon toga promašio vrata.

Natko Zrnčić Dim je u spustu imao 43. vrijeme, u slalomu je popravio plasman, ali je ostao bez bodova, jer je imao ukupno 34. vrijeme. Za pobjednikom je zaostao 3.95 sekundi, a od 30. mjesta dijelile su ga 84 stotinke.

Belle victoire pour @AlexPinturault sur le combiné de Bormio ! C'est la 2e victoire du Français en Coupe du monde cet hiver 💪🇫🇷 pic.twitter.com/6TXu6Xcofe — Eurosport.fr (@Eurosport_FR) December 29, 2017

Austrijanac Marcel Hirscher i dalje je vodeći u Svjetskom kupu sa 534 boda, 29 više od Norvežanina Henrika Kristoffersena. Na treće mjesto je izbio Kjetil Jansrud sa 465 bodova.

Sljedeća utrka Svjetskog kupa je paralelni slalom prvog dana 2018. godine u Oslu, a tri dana poslije skijaši će se za bodove boriti na sljemenskom Crvenom spustu.

Alpska kombinacija – rezultati spusta

1. Alexis Pinturault (Fra) 2:41.13

2. Peter Fill (Ita) +0.42

3. Kjetil Jansrud (Nor) +0.45

4. Mauro Caviezel (Švi) +0.68

5. Thomas Dressen (Njem) +0.83

6. Matthias Mayer (Aut) +0.97

7. Martin Čater (Slo) +1.02

8. Broderick Thompson (Kan) +1.22

9. Gian Luca Barandun (Švi) +1.41

10. Romed Baumann (Aut) +1.51

…

34. NATKO ZRNČIĆ DIM (HRV) +3.95

…

SK ukupno – redoslijed

1. Marcel Hirscher (Aut) 534 boda

2. Henrik Kristoffersen (Nor) 505

3. Kjetil Jansrud (Nor) 465

4. Aksel Lund Svindal (Nor) 454

5. Alexis Pinturault (Fra) 387

…

41. FILIP ZUBČIĆ (HRV) 72