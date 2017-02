NAPRAVIO PIRUETU I OTIŠAO U LEGENDU: Ivica Kostelić progovorio o odluci koja zanima čitavu naciju

Ivica Kostelić u nedjelju se oprostio od Svjetskog skijaškog prvenstva.

Najbolji hrvatski skijaš svih vremena krenuo je iz startne kučice s brojem 54 i za vodećim Marcelom Hirscherom zaostajao je 3,5 sekundi u prvoj vožnji.

U drugom nastupu Ivica je u cilj ušao sa 7,95 sekundi slabijim vremenom za Austrijancem što je bilo dovoljno za 38. mjesto na njegovoj posljednjoj utrci SP-a u karijeri. Napravio je piruetu i otišao u legendu uz ovacije navijača. Bio je to njegov posljednji skijaški ples na SP-u.

“Ako sam nekome skijaška legenda, onda super. No glavno da sam ja uspio doći do ovog SP-a i da sam mogao odskijati utrku. Nije bilo lako, staza je bila ledena, a to nije dobro za koljeno”, rekao je Ivica nakon svoje zadnje utrke na SP-u u karijeri te dodao na temu oproštaja od skijanja, prenosi 24 sata.



“Planovi? Uskoro ćete saznati”, tajnovit je bio Kostelić.