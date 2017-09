NAJBOLJI HRVATSKI SKIJAŠ NAJAVLJUJE BORBU ZA POSTOLJA U NOVOJ SEZONI: ‘Ustabiliti se među vodećima, a onda…’

Glavni cilj hrvatske alpske skijaške reprezentacije u novoj sezoni su Zimske olimpijske igre, a direktor reprezentacije Vedran Pavlek izjavio je u četvrtak kako se nada da će Hrvatska za nastup u Pyeongchangu osigurati šest do osam kvota.

“Trenutačno imamo pet kvota, no vjerujem kako ćemo do 22. siječnja, do kada je posljednji rok za njihovo ispunjavanje, zahvaljujući dobrim rezultatima naših skijaša u Svjetskom kupu, povećati taj broj na šest do osam. To neće biti jednostavno jer je FIS promijenio način osiguravanja kvota koji sada favorizira najjače nacije”, rekao je Pavlek na konferenciji za medije Hrvatskog skijaškog saveza pred početak nove sezone.

Pavlek je najavio kako se najviše može očekivati od našeg trenutačno najboljeg skijaša Filipa Zubčića, no kako ne bi trebalo iznenaditi ako iskoči netko iz srednje generacije, odnosno onih rođenih između 1993. i 1997. godine.





“Ne najavljujem senzacije, ali sve je moguće i svatko od njih može napraviti iskorak i ozbiljan rezultat. Pri tome ne mislim na jedan ulazak među 30 najboljih u utrci Svjetskog kupa. Kako je Filip iskočio prije tri sezone, tako bi ove sezone mogao Matej Vidović, Elias Kolega, Istok Rodeš ili Leona Popović“, optimističan je Pavlek.

I 24-godišnji Filip Zubčić vjeruje kako bi ove sezone mogao popraviti rezultate u odnosu na prošlu kada je u svojoj najjačoj disciplini veleslalomu zauzeo 26. mjesto u redoslijedu Svjetskog kupa. Zubčićev najbolji rezultat u karijeri i dalje datira još iz prosinca 2014. godine kada je u Alta Badiji bio sedmi. No, prošle sezone ostvario je tek jedno 13., jedno 14. i dva 16. mjesta uz 19. poziciju na Svjetskom prvenstvu u Sankt Moritzu što se može smatrati stagancijom.

“Mislim da se bolje skijam nego lani. Cilj je ustaliti se među prvih 10-15 veleslalomaša u svijetu, a onda iz te pozicije pokušati napasti postolje. Iako mi najbolje ide veleslalom, vozit ću i slalom i superveleslalom”, najavio je Zubčić.

Na skijaške staze se nakon teške ozljede, puknuća prednjeg križnog ligamenta lijevog koljena tijekom treninga spusta u Val d’Isereu prošlog prosinca, vraća i iskusni 31-godišnji Natko Zrnčić-Dim. On je najveći uspjeh u karijeri ostvario upravo u Val d’Isereu gdje je na SP-u 2009. osvojio brončanu medalju u kombinaciji. Zrnčić-Dim je najavio kako će u novoj sezoni najviše nastupati u brzim disciplinama, spustu i superveleslalomu, ali kako nije zanemario ni tehničke discipline pogotovo jer mu je potreban dobar rezultat u slalomu kako bi bio konkurentan u kombinaciji.

“Dosta sam trenirao slalom jer nakon oporavka nisam niti smio odmah krenuti s brzim disciplinama. A kako je kombinacija moja najjača disciplina, znam da bez dobre slalomske vožnje nema niti dobrog rezultata u kombinaciji. U posljednje se vrijeme pokazalo kako vozači iz tehničkih disciplina čak ostvaruju i bolje rezultate u kombinaciji od onih iz brzih disciplina”, kazao je Zrnčić-Dim.