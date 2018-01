NA STARTU ŠEST HRVATSKIH PREDSTAVNIKA: Talijan Stefano Gross otvorit će utrku

Najviše iskustva na sljemenskim utrkama ima naš najbolji slalomaš Matej Vidović kojega će domaća publika ispratiti niz Crveni spust po peti put.

Na devetom izdanju muškog slaloma Svjetskog kupa koji će se u četvrtak održati na sljemenskom Crvenom spustu nastupit će šest naših skijaša – Matej Vidović, Natko Zrnčić Dim, Istok Rodeš, Filip Zubčić, te Elias i Samuel Kolega.

Uz njih, još jednom će se po sljemenskom Crvenom spustu odskijati i legendarni Ivica Kostelić, ali ovaj put u ulozi predvozača.

‘Idem punim gasom, pa do kuda dođem’

“Idem punim gasom, pa do kuda dođem,” kazao je Vidović sa smiješkom.

“Ove sam sezone imao dobrih dijelova i to me gura naprijed da na Sljemenu pokažem što znam. U svom skijanju nikada ne kalkuliram, već želim punim gasom ostvariti što bolji rezultat. Motiviran sam i ako odskijam dobro, to će se odraziti i na konačni rezultat. Ne razmišljam o plasmanu, jedno mi je bitno da odskijam najbolje što mogu. Ako to uspijem i rezultat će biti dobar,” dodao je Vidović.

Veliki povratak ove sezone, nakon teške ozljede koljena, dočekao je i naš najiskusniji reprezentativac Natko Zrnčić Dim koji vrlo dobro poznaje Crveni spust.

“Veselim se povratku na Sljeme. Posljednjih godina nisam nastupa, bilo zbog ozljede bilo zbog otkazivanja utrke. Dobro se osjećam, odlično smo trenirali na Zelenom spustu i nadam se da će staza izdržati i da kiša neće sve pokvariti,” kazao je Natko dodavši:

“Utrke Svjetskog kupa na Sljemenu su od samih svojih početaka postavile jako visoke standarde koji su nedostižni za mnoga ostala svjetska skijališta. Prvenstveno zahvaljujući našim navijačima, organizaciji i besprijekorno uređenim stazama. Utrke su to na koje sve skijašice i skijaši s veseljem dolaze”.

Četvrti sljemenski slalom za Rodeša

Istoku Rodešu, bivšem juniorskom svjetskom prvaku nadolazeća će muška slalomska utrka na Sljemenu biti četvrta u karijeri, a pritom će tražiti svoj prvi ulazak u drugu vožnju.

“Vozio sam sve slalome ove sezone u Svjetskom kupu i iako bilo je dobrih vožnji, na utrkama nisam uspio pokazati ono što pokazujem na treninzima. Što se tiče same utrke u četvrtak, siguran sam da će staza biti dobra i ako pokažem ono što znam, takav bi mogao biti i rezultat”.

Svoje nastupe s nestrpljenjem očekuju Elias i Samuel Kolega koji pamte nekoliko pobjeda na FIS utrkama na Sljemenu.

“Sljemenska staza mi je najdraža i tu vozim najbolje, a solidno sam odvozio i prošle godine. Sada sam u dobroj formi, nemam tremu i vjerujem da ću u četvrtak pokazati svoje najbolje skijanje“, poručio je Elias, a slično razmišlja i njegov mlađi brat Samuel.

“Iako će mi nadolazeća utrka na Sljemenu biti prva slalomska u Svjetskom kupu, probat ću odskijati kao u dosadašnjem dijelu sezone“, izjavio je Samuel.

Zubčić najbolji hrvatski skijaš ove sezone

Filip Zubčić naš je najbolji skijaš ove sezone posljednjih dana ima problema s prehladom, no vjerujemo kako će se ipak oporaviti do početka utrke.

Dva sjajna osma mjesta, u Alta Badiji u paralelnom veleslalomu i u Beaver Creeku u klasičnom veleslalomu, njegovi su najbolji rezultati ove sezone. Iz Alta Badije pamti i 25. veleslalomsko mjesto, dok je četiri pozicije slabiji rezultat ostvario u istoj disciplini u Val d’Isereu. Filip je dosad triput nastupio na utrkama Audi FIS Svjetskog skijaškog kupa „Snow Queen Trophy“, a prije tri godine zauzeo je 15. mjesto.

Muški slalom otvorit će Talijan Stefano Gross. Kao drugi će startati Austrijanac Michael Matt, brat prvog pobjednika zagrebačkog slaloma Maria Matta, dok će branitelj krune Talijan Manfred Molgg krenuti s brojem tri. Vodeći skijaš Svjetskog kupa i rekorder sljemenskog slaloma s tri pobjede Austrijanac Marcel Hirscher ima startni broj pet.

Prva vožnja startat će u 12.45 sati, a druga u 16.30 sati.

Krunu brani Talijan Manfred Molgg, a rekorder je Austrijanac Marcel Hirscher s tri pobjede. Zanimljivo, u osam muških utrka nitko od hrvatskih skijaša nije slavio na Sljemenu. Ivica Kostelić je tri puta bio drugi (2008, 2009, 2011) i jednom treći (2012).