JANICA KOSTELIĆ PRISJETILA SE NEPONOVLJIVIH OLIMPIJSKIH USPJEHA: ‘Nadam se da će me netko što prije prestići’

Bivša hrvatska skijašica govorila je o svojim iskustvima na Olimpijskim igrama

Janica Kostelić zasigurno zna kako se osjećaju sportaši koji će nastupiti na Zimskim olimpijskim igrama koje u petak počinju u Pjongčangu. Apsolutna heroina skijaškog sporta nastupila je u Naganu 1998., Salt Lake Cityju 2002. i Torinu 2006. godine.

Osvojila je četiri zlata i dva srebra, a jedina je skijašica u povijesti koja je na jednim Igrama osvojila tri zlata – bilo je to u Salt Lake Cityju.

PREDSTAVLJENI HRVATSKI OLIMPIJCI KOJI PUTUJU U PJONGČANG: Ovih 20 sportaša branit će boje Lijepe naše



“Da bismo ostvarili uspjeh, svakako nam je potrebna sreća”

„Obzirom da sam se još oporavljala od ozljede, a kako realno nisam imala veliki potencijal da ostvarim neki vrhunski rezultat u spustu, procijenili smo da je bolje propustiti tu utrku i koncentrirati se na discipline u kojima sam imala bolje izglede. Na pitanje kako sam uspjela to što nikome nije – teško je to objasniti. Ima jedan kratki citat koji možda može objasniti kako se u sportu dolazi do rezultata, a glasi: ’Sreća je logična posljedica pravilno organiziranog djelovanja’. Da bismo ostvarili uspjeh, svakako nam je potrebna sreća, a da bismo imali sreće potrebno je puno i ustrajno raditi“, rekla je Janica u razgovoru za Sportklub.

Usprkos problemima s ozljedama, na Igrama u Torinu, četiri godine poslije obranila je zlato u kombinaciji u osvojila je srebro u veleslalomu.

[VIDEO] JANICA BEZ ŠTAPA, IVIČINIH PET STOTINKI, ANINA UTRKA ŽIVOTA: Ovo su trenuci koji su izazvali najviše emocija na Sljemenu

„Ozljede su sastavni dio sporta i mislim kako nije ništa neobično vraćati se sportu nakon njih i biti jednako uspješan kao i prije te ozljede. To je uvijek veliki motiv, vratiti se nakon ozljede tamo gdje si rezultatski bio prije nje“, rekla je Kostelić koja priznaje kako ju ljudi i danas ispituju zašto se ne vrati.

“Procijenila sam da je možda to moj maksimum i odlučila završiti karijeru”

„Jako je neobično da čak i danas, nakon sada već 12 godina, ljudi ponekad pitaju zašto se ne vratim skijanju. Od malena, kada sam razmišljala o tome što bih htjela postići, jedna od stvari kojima sam težila je i ta da se oprostim od natjecateljskog bavljenja sportom kada sam na vrhuncu. Procijenila sam da je možda to moj maksimum i odlučila završiti karijeru. Naravno, ima puno onih koji kažu da sam mogla još puno više, ali eto, to nikada nećemo saznati. Uvijek može više, ali mislim da ne treba biti pohlepan, a ja stvarno ne mogu biti nezadovoljna učinjenim, pa neka ostane tako kako je“, objasnila je Janica za Sportklub.

Bivša skijašica u Pjongčang ide kao državna tajnica za sport, a otkrila je da li misli hoće li netko ikad osvojiti, poput nje, tri zlata na jednim Igrama.

„Teško je predvidjeti budućnost, ali se svakako nadam da će me što prije netko prestići“, zaključila je.