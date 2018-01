IZNENAĐENJE KAKVO SE NE PAMTI: Precizno i bez respekta stigao do prve pobjede i to na najprestižnijoj utrci

Prva pobjeda i uspjeh karijere na legendarnoj stazi

Njemački 24-godišnji skijaš Thomas Dressen iznenadio je sve favorite i postao pobjednikom najprestižnije utke Svjetskog kupa, subotnjeg spusta u austrijskom Kitzbuehelu te tako postao tek trećim Nijemcem u povijesti koji je bio najbrži na Streifu, a to mu je prvi trijumf u karijeri u Svjetskom kupu.

Thomas Dressen je na stazu išao s brojem 19, a u tom trenutku je u vodstvu bio Švicarac Beat Feuz, koji je prije tjedan dana slavio na spustu u Wengenu i već se pripremao proslaviti trijumf u istoj sezoni na dvije najslavnije spustaške utrke. No, 24-godišnji Dressen se brzo, precizno i bez respekta sjurio po najtežem spustu na svijetu te ciljem prošao sa 20 stotinki boljim vremenom od 30-godišnjeg Švicarca. Austrijanac Hannes Reichelt, koji je na stazu išao kao prvi, osvojio je treće mjesto sa zaostatkom od 41 stotinke za pobjednikom.

Poput Frestla i Leitnera

Dressen je ove sezone već najavio svoj talent osvajanjem trećeg mjesta na utrci Svjetskog kupa u Beaver Creeku, na zloglasnoj stazi “Birds of Prey”, što mu je bilo i prvo postolje u karijeri. No, trijumfom u Kitzbuehelu postao je dijelom bogate povijesti najslavnije svjetske utrke. Od Nijemaca su prije Dressena u Kitzbuehelu slavili samo Sepp Ferstl (1978. i 1979.) i Ludwig Leitner (1965.).



Odlično pripremljena staza

Odlično pripremljenu stazu i povoljne vremenske prilike iskoristili su i skijaši s višim startnim brojevima. Švicarac Marc Gisin je sa startnim brojem 25 došao do petog mjesta, Nijemac Andreas Sander je s brojem 20 ostvario šesto vrijeme, a Francuz Brice Roger došao sedmi u cilj s brojem 31. Talijan Emanuele Buzzi, koji je startao kao 44., osvojio je 11. mjesto.

U Svjetskom kupu, u redoslijedu spustaša, Norvežanin Aksel Lund Svindal (452), koji je osvojio osmo mjesto, ima 10 bodova prednosti pred Beatom Feuzom (442), dok se na treće mjesto probio Thomas Dressen (265). U ukupnom redoslijedu Marcel Hirscher ima 174 boda više Henrika Kristoffersena koji će u nedjeljnom slalomu u Kitzbuehelu pokušati prekinuti Austrijančev pobjednički niz.

Kitzbuehel, spust (m):

1. Thomas Dressen (Njem) 1:56.15

2. Beat Feuz (Švi) +0.20

3. Hannes Reichelt (Aut) +0.41

4. Vincent Kriechmayr (Aut) +0.46

5. Marc Gisin (Švi) +0.68

6. Andreas Sander (Njem) +0.74

7. Brice Roger (Fra) +0.93

8. Aksel Lund Svindal (Nor) +1.12

9. Peter Fill (Ita) +1.26

10. Kjetil Jansrud (Nor) +1.30

…

Svjetski kup – spust

1. Aksel Lund Svindal (Nor) 452

2. Beat Feuz (Švi) 442

3. Thomas Dressen (Njem) 265

4. Kjetil Jansrud (Nor) 264

5. Dominik Paris (Ita) 254

…

Svjetski kup – ukupno

1. Marcel Hirscher (Aut) 974 boda

2. Henrik Kristoffersen (Nor) 800

3. Aksel Lund Svindal (Nor) 666

4. Kjetil Jansrud (Nor) 665

5. Alexis Pinturault (Fra) 588

…