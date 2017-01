IVICA KOSTELIĆ ODLUČNO: ‘Petnaesta operacija? Nema nikakve šanse!’

Prije samo koji dan Ante Kostelić izjavio je da bi operacija koljena mogla produljiti karijeru njegova sina Ivice, ali i dodao da je to odluka koju će najtrofejniji hrvatski skijaš sam donijeti. I Ivica ju je donio – nema šanse!

“Ivicu bi operacija spasila, ali on neće… Stavili bi mu umjetnu hrskavicu, pet mjeseci bi pauzirao i krajem kolovoza opet bi mogao početi trenirati. Ima on dosta snage da se vrati. No to je u konačnici njegova odluka. Mi smo već napravili dosta stvari koje su teške, ne možemo to vječno raditi”, kazao je Ante Kostelić koji smatra da bi tim potezom njegov sin mogao spreman dočekati Zimske olimpijske igre sljedeće godine.

GIPS JE UVJEREN: Postoji mogućnost da se produlji karijera Ivice Kostelića

IVICA KOSTELIĆ RASTUŽIO HRVATSKU: ‘Moguće da je ovo moje zadnje Sljeme kao natjecatelju’



‘Vraćanje je mukotrpno’

Ivica ima drugačije mišljenje.

“Znate što, u karijeri sam već imao 14 operacija. Jedanput moram reći dosta. Znam da će moje koljeno opet morati biti operirano, to je neminovno i nužno za normalan ‘civilni’ život. Ali kad to nakon umirovljenja učinim, barem me neće čekati mukotrpno vraćanje na stazu. Vraćanje u vrhunski sport nakon operacije mukotrpno je i teško”, istaknuo je Kostelić u razgovoru za 24 sata.

‘Tjera me ljubav prema sportu’

Iako je u posljednje vrijeme daleko od bodova u Svjetskom kupu, Ivica i dalje sanja nastup na Olimpijskim igrama u Pyeongchangu sljedeće godine.

“Samo ljubav prema sportu tjera me da ovo radim. Nikakav novac ili slava. Najveća motivacija u sportu je nešto što veže i profesionalce i amatere. Kad idete u teretanu ili kad trčite, i zadovoljni ste sami sobom, na isti taj način ja volim svoj sport. To je prije svega strast”, objasnio je najbolji hrvatski skijaš svih vremena.