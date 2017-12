HIRSCHERU POBJEDA, KRISTOFFERSENU VRH PORETKA: Mala škola skijanja u režiji sjajnog Austrijanca, Hrvati bez plasmana

Briljantnom drugom vožnjom Hirscher slavio u slalomskoj utrci u Val d’Isereu

Austrijanac Marcel Hirscher uspio je nadoknaditi zaostatak iz prve vožnje i drugim najbržim vremenom u drugoj vožnji ostvariti svoju 47. pobjedu u Svjetskom kupu, a 21. u slalomu, na utrci koja je u nedjelju održana u francuskom Val d’Isereu.

Najbolji skijaš svijeta je u prvoj vožnji napravio nekoliko pogrešaka te za najbržim, Talijanom Stefanom Grossom, zaostao 55 stotinki sekunde, što mu je bilo dovoljno tek za osmo mjesto. No, u drugoj vožnji, unatoč gustom snijegu koji je padao tijekom cijelog trajanja utrke, Hirscher je još jednom pokazao svoje majstorstvo i doskijao do svoje 21. slalomske pobjede na stazi na kojoj je prije sedam godina prvi put slavio u ovoj disciplini u utrkama Svjetskog kupa.

Hrvati bez plasmana

Drugo mjesto osvojio je pobjednik posljednja dva slalomska natjecanja u Val d’Isereu, Norvežanin Henrik Kristoffersen, zaostavši za Hirscherom za 39 stotinki, dok je treći bio švedski veteran Andre Myhrer sa 40 stotinki lošijim ukupnim vremenom od pobjednika. Talijan Stefano Gross, vodeći nakon prve vožnje, lošijim nastupom u drugoj vožnji i tek 20. vremenom pao je na šesto mjesto.



U uvjetima loše vidljivosti zbog gustog snijega, nijedan od trojice hrvatskih skijaša nije se uspio plasirati u drugu vožnju. Matej Vidović je sa startnim brojem 34 imao dobre prolaze, ali je u donjem dijelu staze napravio veliku pogrešku, otišao s idealne putanje te u cilj stigao sa zaostatkom od 5.20 sekundi. Istok Rodeš je sa startnim brojem 65 također dobro počeo vožnju, ali i on pogriješio u središnjem dijelu te u cilju imao 3.15 sekundi zaostatka za Grossom, što nije bilo dovoljno za plasman među najboljih 30. Filip Zubčić je sa startnim brojem 66 izletio sa staze na 12. vratima.

Kristoffersen preuzeo vodstvo

Današnje drugo mjesto Henriku Kristoffersenu je donijelo vodstvo u redoslijedu slalomaša nakon dvije održane utrke sa 160 bodova, ispred Hirschera sa 114. Isti je redoslijed i u ukupnom redoslijedu za Veliki kristalni globus u kojem Kristoffersen ima 285 bodova, a Hirscher 274.

Sljedeće natjecanje skijaša za Svjetski kup je superveleslalom u talijanskoj Val Gardeni, koji je na rasporedu u petak, 15. prosinca.

Val d’Isere, slalom – rezultati

1. Marcel Hirscher (Aut) 1:41.94

2. Henrik Kristoffersen (Nor) +0.39

3. Andre Myhrer (Šve) +0.40

4. Michael Matt (Aut) +0.55

5. Jonathan Nordbotten (Nor) +0.69

6. Stefano Gross (Ita) +0.76

7. Fritz Dopfer (Njem) +0.95

8. Mattias Hargin (Šve) +1.06

9. Sebastian Foss-Solevaag (Nor) +1.16

9. Marco Schwartz (Aut) +1.16

…

SK redoslijed – slalom

1. Henrik Kristoffersen (Nor) 160 bodova

2. Marcel Hirscher (Aut) 114

3. Felix Neureuther (Njem) 100

4. Mattias Hargin (Šve) 92

5. Michael Matt (Aut) 68

…

SK redoslijed – ukupno

1. Henrik Kristoffersen (Nor) 285 bodova

2. Marcel Hirscher (Aut) 274

3. Kjetil Jansrud (Nor) 249

4. Aksel Lund Svindal (Nor) 245

5. Beat Feutz (Švi) 208

…

50. FILIP ZUBČIĆ (HRV) 34