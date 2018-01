HIRSCHER U SLALOMU NEMA KONKURENCIJU: U Wengenu doskijao do nove pobjede, prvi bodovi karijere za Eliasa Kolegu

Drugi hrvatski predstavnik Matej Vidović, koji je prije tjedan dana osvojio prve bodove ove sezone sa 23. mjestom u slalomu u Adelbodenu, ostao je bez druge utrke, završivši na 35. poziciji.

Najbolji skijaš današnjice Austrijanac Marcel Hirscher upisao je osmu pobjedu ove sezone, a petu u slalomu nakon što je u nedjelju bio najbrži u slalomskoj utrci Svjetskog kupa u švicarskom Wengenu. Hrvatski predstavnik 21-godišnji Elias Kolega po prvi puta u karijeri osvojio je bodove u Svjetskom kupu zauzevši 21. mjesto.

Do 53. pobjede u karijeri Hirscher je došao na uvjerljiv način, imao je najbolje vrijeme u obje vožnje. Drugo mjesto pripalo je Norvežaninu Henriku Kristoffersenu (+0.93), a treći je bio Šveđanin Andre Myhrer (+1.72).

U Wengenu je u nedjelju bio i Ivica Kostelić, koji je četiri puta pobjeđivao na ovom skijalištu (u slalomu i kombinaciji) i njegovi savjeti sigurno su pomogli Eliasu Kolegi. U prvoj vožnji Kolega je sa startnim brojem 56 završio na 27. mjestu, a na kraju se popeo do 21. pozicije (+5.69).

Drugi hrvatski predstavnik Matej Vidović, koji je prije tjedan dana osvojio prve bodove ove sezone sa 23. mjestom u slalomu u Adelbodenu, ostao je bez druge utrke, završivši na 35. poziciji.

U ukupnom poretku Svjetskog kupa i dalje vodi Marcel Hirscher sa 974 boda. Kristoffersen je drugi sa 800, a Francuz Alexis Pinturault na trećem mjestu ima 579 bodova.

REZULTATI:

1. Marcel Hirscher (AUT) 1:45,45

2. Henrik Kristoffersen (NOR) 1:46,38 +0,93

3. Andre Myhrer (ŠVE) 1:47,17 +1,72

4. Ramon Zenhäusern (ŠVI) 1:47,26 +1,81

5. Leif Kristian Nestvold-Haugen (NOR) 1:47,38 +1,93

6. Michael Matt (AUT) 1:48,00 +2,55

7. Stefano Gross (ITA) 1:48,54 +3,09

8. Alexis Pinturault (FRA) 1:48,73 +3,28

9. Linus Straßer (NJE) 1:48,89 +3,44

10. Marc Digruber (AUT) 1:49,01 +3,56

…

21. ELIAS KOLEGA (HRV) 1:51,14 +5,69

Ukupni poredak:

1. Marcel Hirscher (AUT) 974 boda

2. Henrik Kristoffersen (NOR) 800

3. Alexis Pinturault (FRA) 579

4. Kjetil Jansrud (NOR) 559

5. Aksel Lund Svindal (NOR) 534

6. Beat Feuz (ŠVI) 416

7. Matthias Mayer (AUT) 410

8. Andre Myhrer (ŠVE) 385

9. Michael Matt (AUT) 354

10. Dominik Paris (ITA) 349

Poredak u slalomu:

1. Marcel Hirscher (AUT) 554 boda

2. Henrik Kristoffersen (NOR) 435

3. Michael Matt (AUT) 348

4. Andre Myhrer (ŠVE) 323

5. Luca Aerni (ŠVI) 229

6. Sebastian-Foss Solevaag (NOR) 221

7. Daniel Yule (ŠVI) 210

8. Alexis Pinturault (FRA) 190

9. Stefano Gross (ITA) 173

10. David Ryding (VBR) 160

…

43. ELIAS KOLEGA (HRV) 10

47. MATEJ VIDOVIĆ (HRV) 8