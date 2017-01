GIPS JE UVJEREN: Postoji mogućnost da se produlji karijera Ivice Kostelića

Sljemenski slalom, kako je on to sam dao naslutiti, možda je i posljednji put u karijeri profesionalnog skijaša u četvrtak odvozio Ivica Kostelić. Nedovoljno dobro za plasman u drugu vožnju.

Bol u koljenu bila je, kao što je to već neko vrijeme, prejaka da bi trofejni hrvatski skijaš, osvajač četiriju srebrnih olimpijskih medalja i velikog Kristalnog globusa iz 2011., napravio nešto više. Čini se da se kraj karijere bliži, no ima ih koji vjeruju da bi Kostelić i dalje mogao biti konkurentan. Jedan među njima je i njegov otac i trener Ante koji, prenosi portal 24sata.hr, kaže:

“Ivicu bi operacija spasila, ali on neće… Stavili bi mu umjetnu hrskavicu, pet mjeseci bi pauzirao i krajem kolovoza opet bi mogao početi trenirati. Ima on dosta snage da se vrati. No to je u konačnici njegova odluka. Mi smo već napravili dosta stvari koje su teške, ne možemo to vječno raditi. Nije kod njega toliko stvar u trpljenju boli, nego to koliko se koljeno zapravo miče.”



Popularni Gips uvjeren je da njegov sin neće skijati do Olimpijskih igara 2018. godine kojima je domaćin Pyeongchang, a tvrdi i da velikog oproštaja neće biti.

“Nećemo se sramotiti i raditi nekakve oproštaje. Ivica će zaključiti karijeru bez neke pompe. Kad se sve zbroji, mislim da nismo mogli napraviti više u karijeri. Ne možemo se s drugima uspoređivati. Kako se recimo uspoređivati s jednim Girardellijem, koji stanuje na vrhu brijega na 1600 metara. Tamo se nalazi i njegov hotel, a na vrhu tog hotela je žičara”, istaknuo je Ante Kostalić ponosan i na to što sportska karijera njegove djece Janice i Ivice nije imala nikakve mrlje:

“Pazite, a doping može puno pomoći, od koncentracije, brzine pokreta, izdržljivosti, opće izdržljivosti za cijelu sezonu… Što mislite zašto su Austrijanci u Torinu 2006. bježali kroz prozor. Nestali su, jedan je otišao na Havaje, drugi tko zna gdje…”