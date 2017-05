EVO KAKO IZGLEDA KOSTELIĆ NAKON OPASNE AVANTURE: Još uvijek je u bolnici, ali već planira novu ekspediciju

Najbolji hrvatski skijaš svih vremana i dalje se nalazi u KBC-u Rijeka gdje se u Centru za podvodnu i hiperbaričnu medicinu liječi od ozeblina.

Kostelić i Slovenac Miha Podgornik su se nakon završetka skijaške sezone uputili prema Grenlandu koji su odlučili prijeći na skijama. Put od 582 kilometra dvojac je odradio za 18 dana, deset sati i 52 minute. U pojedinim dijelovima puta temperatura se spuštala do minus 34 Celzijeva stupnja, a vjetar je puhao brzinom do 120 kilometara na sat. Ostavilo je to posljedice u obliku vidljivih ozeblina zbog kojih je Ivica na kraju završio u barokomori, dok je Miha zadobio tešku ozljedu prsta na ruci.

SKUPO PLAĆENA AVANTURA: Kostelić završio u barokomori, njegovom prijatelju prijeti amputacija prsta

‘Temperature niže od očekivanja’

“Imali smo puno vjetra, dosta niske temperature, u prosjeku nešto niže nego što smo mogli očekivati tako da bilo je dosta teško”, izjavio je Kostelić za Dnevnik Nove TV.



Kad se vratio, liječnici su mu preporučili liječenje u barokomori.

“Za ovakve promjene zbog velike hladnoće barokomora je zapravo jedina koja zaustavlja progresiju bolesti i daljnje oštećenje tkiva”, pojasnio je dr. Mario Franolić.

Dogodine na Island?

Kostelić se sada dobro osjeća, a liječnici kažu da će se u potpunosti oporaviti. Njegovom prijatelju Mihi, međutim, i dalje prijeti amputacija prsta.

“Miha je još uvijek na terapiji u Ljubljani, liječnici poduzimaju sve da se popravi stanje njegova prsta, ali za sada ne mogu reći koji će biti rezultati tih terapija”, dodao je Kostelić kojem Grenland nije ostao u lijepom sjećanju, ali zato bi dogodine ponovno mogao u avanturu na Island koji je lani prešao na skijama.