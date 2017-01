EMOTIVAN ISTUP UOČI NASTUPA NA SLJEMENU: Kostelić otkrio jednu veliku želju i odluku zbog koje posebno žali

Najbolji hrvatski skijaš svih vremena Ivica Kostelić u četvrtak će se još jednom spustiti niz sljemensku stazu u slalomu Svjetskog kupa. Vjerojatno posljednji put u karijeri.

Osvajač četiri olimpijska srebra ima 37 godina i sve teže prati izazove današnjeg vrhunskog skijanja. U Svjetskom je kupu daleko od bodova, zaostaci su uglavnom veliki, a koljeno sve teže podnosi napore. Kostelić zato sve češće razmišlja o mirovini, a odluka bi mogla pasti nakon utrka u Wengenu. Postoji ipak jedan san koji ga i dalje sprečava da objavi završetak karijere.

KOSTELIĆ OTKRIO: ‘Koljeno je sve slabije i slabije, ne znam je li ovo posljednja sljemenska utrka za mene’

‘Želim još jednom na OI’

“Želio bih još jednom nastupiti na Olimpijskim igrama. Volio bih u Koreju doći u kakvom-takvom stanju da se mogu nadati medalji ili borbi za medalju. No jasno mi je da više ne spadam u krug favorita. Međutim, zasad stvari ne idu u tom smjeru pa ćemo vidjeti nakon vikenda u Wengenu”, istaknuo je Ivica u intervjuu za 24 sata.



Kostelić je povukao paralelu i s našim borcem Mirkom Filipovićem koji je upravo u utorak potvrdio da završava karijeru, svega nekoliko dana nakon osvajanja Rizinova Grand Prixa u Japanu.

‘Nisam trebao na operaciju 2013.’

“Čuo sam što je Mirko rekao nakon osvajanja ovog posljednjeg turnira, da je to njegova krv i njegov znoj te da ima pravo sam odlučiti kako i kada se misli oprostiti. Sviđa mi se taj stav i takvim se ljudima treba diviti. Pogotovo jer govorimo o borilačkim vještinama. No ne znam kakvi su to turniri, kakve kvalitete. Kada bi u skijanju bilo isplativo, mogao bi se povući na neku nižu razinu i voziti FIS utrke. Siguran sam da bih imao jako dobre rezultate. Međutim, u Svjetskom kupu je to nemoguće jer na utrku uvijek dođu najbolji i svi voze 100 posto. A ako ti ne možeš biti na 80 posto onda to nema smisla”, rekao je Kostelić i otkrio jednu stvar zbog koje posebno žali.

“Nisam trebao ići na operaciju 2013. Poslije tog zahvata koljeno je ‘propalo’, no to tada nitko nije mogao znati. Lako je sada biti general nakon bitke. Imao sam puknuti menisk koji mi nije smetao puno, ali nismo mogli riskirati jer je iduća sezona bila olimpijska. Da je menisk stradao dan prija Olimpijskih igara, onda bi se svi ubili.”