DRUGOPLASIRANA NA SNJEŽNOJ KRALJICI ISKRENO: ‘Bila sam razočarana i deprimirana’

Amerikanka Mikaela Shiffrin je do pobjede na Sljemenu stigla sa čak 1,59 sekunde prednosti ispred Švicarke Wendy Holdener.

Napokon se ostvarila moja ljubav sa ovom sljemenskom stazom i, nakon niza razočarenja prošlih godina, konačno saam dohvatila postolje, kazala je drugoplasirana na utrci slaloma Svjetskog kupa Švicarka Wendy Holdener.

Uvjerljiva pobjeda Shiffrin

Amerikanka Mikaela Shiffrin je do pobjede na Sljemenu stigla sa čak 1,59 sekunde prednosti ispred Švicarke Wendy Holdener. Shiffrin je bila korak do rekordne razlike između prve i druge na Snježnoj kraljici, ali nije uspjela. Nedostajalo joj je svega devet stotinki sekunde. No rekord je i dalje u njezinim rukama, nakon što je 2015. pobijedila ispred Kathrin Zettel sa 1,68 sekundi prednosti.

Treće mjesto ove godine osvojila je Šveđanka Frida Hansdotter sa 2,11 sekundi zaostatka izborivši po drugi put jednu od stepenica pobjedničkog postolja na Sljemenu. Prije pet godina bila je druga iza Amerikanke.

“Nisam proteklih godina uspijevala postići dobar rezultat na ovoj stazi, makar obožavam doći u Zagreb. Prva vožnja nije bila toliko loša, stvarno nisam imala osjećaj, znala sam da sam brza, ali nisam znala koliko. No, kada sam pogledala koliko zaostajem za Mikaelom, stvarno sam bila razočarana i deprimirana. Uvjeti su u drugoj vožnji bili jako teški, kao da se skijam po šećeru, a ne snijegu te s obzirom na sve moram biti zadovoljna drugim mjestom”, kazala je Holdener, koja sada ima tri druga mjesta zaredom u slalomima jer je iza Shiffrin ostala i na slalomu u Lienzu i na paralelnom slalomu otprije dva dana u Oslu.

Cilj je osvajanje olimpijske medalje

“Doći će i pobjede. Moj cilj je osvajanje jedne medalje na Zimskim olimpijskim igrama u Pjeongčangu, a nadam se u slalomu ili kombinaciji”, kazala je vesela Švicarka, dok je i trećeplasiranoj Šveđanki Fridi Hansdotter cilj odličje na predstojećim Igrama u Južnoj Koreji.

“Naravno da želim olimpijsku medalju, tome sam sve podredila, ali sam svjesna da će je pored ovakvih protivnica u slalomu biti jako teško osvojiti. Ja sam na Sljemenu bila i druga i treća, a uvijek je netko brži od mene. Nikako da se dočepam te krune Kraljice. Što se tiče slalomske sezone, još sve nije odlučeno – puno je utrka dokraja i sve se može izmijeniti”, izjavila je simpatična Šveđanka.