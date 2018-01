BEAT FEUZ POBJEDNIK SLAVNE UTRKE: Švicarski skijaš preuzeo vodstvo u poretku spustaša

Feuzu je to deseta pobjeda u Svjetskom kupu, a treća ove sezone u spustu.

Švicarski skijaš Beat Feuz slavio je u subotu u spustu Svjetskog kupa u Garmisch-Partenkirchenu, te je preuzeo vodstvo u poretku spustaša od Norvežanina Aksela Lunda Svindala, koji je u Garmischu bio četvrti sa 28 stotinki zaostatka.

Feuzu je to deseta pobjeda u Svjetskom kupu, a treća ove sezone u spustu (Lake Louise, Wengen, Garmisch-Partenkirchen). Još dva puta je ove sezone bio drugi u spustu (Beaver Creek, Kitzbuehel).

Drugo mjesto u Garmischu podijelili su Austrijanac Vincent Kriechmayr i Talijan Dominik Paris, koji su zaostali 18 stotinki. Ujedno, Austrijancu Kriechmayru ovo je prvo postolje u karijeri u utrkama spusta.

U poretku spustaša sada vodi Beat Feuz sa 542 boda, a na drugom mjestu je Svindal sa 502 boda.

No, u ukupnom poretku Svjetskog kupa na vrhu su specijalisti za tehničke discipline, Hirscher i Kristoffersen, koji nisu nastupili u subotnjem spustu. Vodeći je Austrijanac Marcel Hirscher sa 1154 boda, slijedi ga Henrik Kristoffersen sa 980, a treći je Svindal sa 716 bodova.

REZULTATI:

1. Beat Feuz (ŠVI) 1:55,39

2. Dominik Paris (ITA) 1:55,57 +0,18

2. Vincent Kriechmayr (AUT) 1:55,57 +0,18

4. Aksel Lund Svindal (NOR) 1:55,67 +0,28

5. Hannes Reichelt (AUT) 1:55,75 +0,36

6. Peter Fill (ITA) 1:55,88 +0,49

7. Thomas Dreßen (NJE) 1:55,92 +0,53

8. Matthias Mayer (AUT) 1:56,03 +0,64

9. Brice Roger (FRA) 1:56,22 +0,83

10. Emanuele Buzzi (ITA) 1:56,38 +0,99

Ukupni poredak:

1. Marcel Hirscher (AUT) 1154 boda

2. Henrik Kristoffersen (NOR) 980

3. Aksel Lund Svindal (NOR) 716

4. Kjetil Jansrud (NOR) 665

5. Beat Feuz (ŠVI) 636

6. Alexis Pinturault (FRA) 598

7. Matthias Mayer (AUT) 502

8. Dominik Paris (ITA) 466

9. Vincent Kriechmayr (AUT) 455

10. Peter Fill (ITA) 446

Poredak u spustu (nakon 7 utrka):

1. Beat Feuz (ŠVI) 542

2. Aksel Lund Svindal (NOR) 502

3. Dominik Paris (ITA) 334

4. Thomas Dreßen (NJE) 301

5. Kjetil Jansrud (NOR) 264

6. Vincent Kriechmayr (AUT) 255

7. Matthias Mayer (AUT) 248

8. Hannes Reichelt (AUT) 228

9. Peter Fill (ITA) 191

10. Adrien Theaux (FRA) 178