SKIBBE SIPAO KOMPLIMENTE NA RAČUN VATRENIH: ‘Prijeti nam opasnost sa svih strana. Fifina odluka? Takvo nešto se još nije dogodilo’

Čeka nas teška utakmica protiv suparnika koji ima niz kvalitetnih igrača, posebno u napadu i veznoj liniji, kazao je izbornik grčke nogometne reprezentacije Michael Skibbe na službenoj novinarskoj konferenciji uoči prve utakmice dodatnih kvalifikacija za odlazak na Svjetsko prvenstvo protiv Hrvatske koja se igra u četvrtak na stadionu Maksimir (20.45 sati).

Skibbe smatra kako njegovoj momčadi prijeti opasnost sa svih strana.

“Ne smijemo ostaviti prostor hrvatskim igračima jer mogu biti jako opasni. Opasnost prijeti sa svih strana. Hrvatska ima opasne napadače i veznjake, opasna je i u skok igri jer ima nekoliko visokih igrača, a može biti nezgodna i u prekidu. Međutim, ima i svojih slabih strana.”



Skibbe je kazao kako bi bilo sjajno kada bi postigli pogodak u Maksimiru.

“Nadamo se dobrom rezultatu, bilo bi lijepo zabiti pogodak u prvoj utakmici. Bilo bi lijepo nastupiti na Svjetskom prvenstvu i igračima i meni kao treneru. Zbog toga smo svi dodatno motivirani.”

Hrvatski izbornik Zlatko Dalić je u pripremama za utakmice protiv Grčke zvao belgijskog izbornika Roberta Martineza, te bivšeg izbornika BiH Mehmeda Baždarevića kako bi mu otkrili neke detalje grčke igre, no Skibbe je kazao kako on nije zvao nikoga.

“Ja nisam nikoga zvao,” dodao je.

Skibbe se još jednom osvrnuo na Fifinu kaznu Kostasu Manolasu koji je suspendiran za prvu utakmicu jer je protiv Cipra namjerno zaradio žuti karton.

“Takvih slučajeva do sada nije bilo i Fifa do sada nije donosila takve odluke. Sasvim sigurno bila je to nepoštena odluka,” kazao je njemački stručnjak.

Na konferenciji za medije je bio i branič Borussije iz Dortmunda Sokratis Papasthopolous

“Hrvatska ima niz odličnih igrača. O Luki Modrići svi sve znaju, ali svaka momčad ima slabosti. Presudit će koja će momčad imati dobar ili loš dan,” kazao je.

Papasthopolous je ozlijedio gležanj u zadnjem ligaškom ogledu protiv Bayerna i još je upitno hoće li biti spreman za četvrtak.

“Puno mi znači što sam ovdje, želio bih igrati. Bolje mi je, ali još uvijek osjećam bolove. Vidjet ćemo nakon današnjeg treninga. Tada ćemo odlučiti hoću li igrati,” rekao je.

Papasthopolous je otkrio kako prilikom ždrijeba nije imao favorita.

“Sve su to jake i neugodne reprezentacije koje poštujemo. Ispred nas su dvije teške utakmice, no mi želimo pobijediti i plasirati se na Svjetsko prvenstvo,” dodao je.

Grčki stoper je kazao kako njihova momčad nije sastavljena od najboljih igrača na svijetu, ali uvijek igraju kao da im je to posljednja utakmica.

“Koja je naša tajna? Možda nismo sastavljeni od najboljih igrača, ali uvijek igramo 100 posto. Igramo svaku utakmicu kao da sutra ne postoji.”

Grčka je do sada dva puta igrala u dodatnim kvalifikacijama i oba puta je prošla dalje. Grci se nadaju i “trećoj sreći”.

“Iskustvo igranja u tim utakmicama će nam sasvim sigurno pomoći. Ali ispred nas su dvije utakmice u kojima će možda odlučivati i sreća,” zaključio je branič njemačkog velikana.

Grci će večeras trenirati na stadionu Maksimir, dok će hrvatska vrsta svoj posljednji trening odraditi na stadionu Hitrec Kacian.