SKANDAL U SLAVNOM HRVATSKOM KLUBU: ‘Predsjednik mi je prijetio pa me udario’

Stoper Zagreba Bernardo Matić (22) privukao je dobrim igrama prošle sezone pažnju na sebe.

Pisalo se čak i da Dinamo sprema ponudu za njega. No, stvari su krenule nizbrdo za njega pa već nekoliko mjeseci ne igra, a razloge tomu je pojasnio u razgovoru za Sportske novosti.

“Bio je kolovoz. Na treningu smo bili podijeljeni u dvije momčadi. Moja je gubila. Suigrači su djelovali bezvoljno pa sam izgubio živce i napucao loptu. To je razljutilo predsjednika i trenera kluba Dražena Medića. U tom trenutku mi je rekao kako će me ‘udaviti’ te sam mu odgovorio da je najbolje da napustim trening”, priča Matić te nastavlja.





“Krenuo sam ka svlačionici, ali mi se Medić ispriječio i vratio me na teren. Bio sam rastresen i nisam trenirao u dobrom ritmu pa ga je to još više razljutilo. Nakon toga mi je prišao i udario me. Odmah sam otišao u svlačionicu. Krenuo je za mnom te smo imali dodatni obračun. Nije bilo ugodno”, ispričao je branič.