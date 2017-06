SJAJAN USPJEH UOČI WIMBLEDONA: Čilić izborio treće finale slavnog turnira i izjednačio renking karijere

Najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić izborio je plasman u finale ATP turnira u londonskom Queen’s Clubu, nakon što je u polufinalnom susretu pobijedio Luksemburžanina Gillesa Mullera 6-3, 5-7, 6-4 za dva sata i 15 minuta igre.

Čilić je izborio svoje 29. finale na Touru pri čemu treće na travi i treće u Queen’s Clubu. U dosadašnjih 28 finala upisao je 17 pobjeda, a posljednji turnir osvojio je u svibnju u Istanbulu.

Slavio 2012. u Queensu

U Queen’s Clubu 2013. je izgubio od Britanca Andyja Murraya, a godinu dana ranije je pobijedio Argentinca Davida Nalbandiana nakon bizarne situacije. Argentinac je nogom razbio reklamu pa ga je sudac diskvalificirao i pobjedu dodijelio Čiliću.

Čilić će u finalu igrati protiv pobjednika susreta između Bugarina Grigora Dimitrova i Španjolca Feliciana Lopeza.



Prvi hrvatski reket je sjajno odigrao prvi set. Čvrsto je kontrolirao svoj servis ne dozvolivši Mulleru niti jednu break loptu, dok je s druge strane stalno pritiskao suparnika. Čilić je u prvom setu izgubio samo četiri poena na svojem servisu, dok je na Mullerov servis imao četiri break lopte iskoristivši jednu kod rezultata 3-2. Čilić je pri vodstvu 5-2 imao dvije set lopte, ali se Muller spasio smanjivši na 5-3. No, u idućoj igri Čilić je mirno priveo set kraju i za 30 minuta slavio 6-3.

Činilo se da će lako u finale, ali meč je otišao u treći set

Nakon odlične predstave u prvom setu činilo se kako će Čilić ekspresno u finale. Posebice, jer je s dobrom igrom nastavio i na otvaranju drugog seta. Čilić je pri rezultatu 1-1 imao tri break lopte i priliku načiniti veliki korak prema plasmanu u finale. Nažalost, nije uspio. Muller je poveo 2-1, a potom su oba tenisača držala svoje servise do rezultata 6-5 za Mullera. Čilić je tada odigrao najslabiji gem u meču što je 34-godišnji Luksemburžanin sjajno iskoristio načinivši break za 7-5 i 1-1 u setovima. Čilić je loše odigrao dva beckhanda, te dodao jednu dvostruka pogrešku što je Muller znalački iskoristio.

Treći set donio je izjednačenu igru sve do rezultata 3-3. Tada je Čilić stigao do dvije break lopte iskoristivši drugu za vodstvo 4-3 usmijerivši meč prema kraju. U idućem gemu Čilić je imao 0-30, no uspio se izvući i povesti sa 5-3. Luksemburžani je zatim smanjio na 5-4, da bi Čilić odservirao za set i meč.

Muller u finalu bio bolji od Karlovića

Bio je to njihov drugi međusobni susret i druga pobjeda hrvatskog tenisača nakon što je prošle godine bio bolji u Rotterdamu. Zanimljivo, Muller je do ogleda protiv Čilića ove godine bio nedodirljiv na travi, u sedam susreta upisao je sedam pobjeda pri čemu je prošlog tjedna slavio u ‘s-Hertogenboschu pobijedivši u finalu našeg Ivu Karlovića 7-6 (5), 7-6 (4).

Ulaskom u finale Čilić je napredovao na ATP ljestvici i sada je šesti čime je izjednačio svoj renking karijere.