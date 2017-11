ŠIMIĆ PUCA OD SAMOPOUZDANJA: ‘Siguran sam da ćemo skupiti potpise i pobijediti već 22. prosinca’

Dario Šimić vrlo je optimističan u vezi svoje kandidature za predsjednika HNS-a, iako zasada ima javnu podršku tek jednog Županijskog nogometnog saveza.

U razgovoru za Mediaservis bivši Vatreni otvoreno je govorio o brojnim temama koje zanimaju hrvatsku javnost, a da će uspjeti pobijediti Davora Šukera niti najmanje ne sumnja:



“Siguran sam da ćemo skupiti potpise i siguran sam da ćemo pobijediti već sada 22. prosinca zato što je ova situacija neodrživa. Previše je loše atmosfere, mnogo ljudi želi promjene i ne želi ovakav nogomet”, rekao je Šimić i podsjetio da su velike promjene napravljene i u Fifi i Uefi:

I Fifa i Uefa su se pročistile

“Moram podsjetiti ljude da sam ja jedini hrvatski igrač koji je javno podržao predsjednika Fife Giannija Infantina i sudjelovao u timu Zvonimira Bobana, razgovaram s njima o nogometu. I u Fifi i Uefi su se dogodile promjene. Nogomet se čisti, polagano odlaze neki predsjednici u Europi koji su se osjećali sigurno. Takav val dogodit će se i kod nas, siguran sam već sada 22. prosinca.”

Jučer je Šimić bio u Osijeku na utakmici čevrtfinala Kupa između istoimenog domaćina i Hajduka, a zatim je lokalnim nogometnim dužnosnicima predstavio i svoj program koji svuda nailazi na odobrenja:

Rijeka kao uzor

“Reakcije su jako dobre, jednostavno u redu je da pričamo s ljudima, žao mi je što su skratili jako vrijeme jer mislim da to nije demokratski, ali to pokazuje samo način na koji radi ovaj HNS. Jednostavno, ja mislim da bi svatko trebao imati pravo prezentirati svoj program ljudima, da se ljudi, članovi izvršnog odbora županije, upoznaju s timovima.”

Prvi čovjek Rijeke, Damir Mišković, susreo se prošlog tjedna sa Zdravkom Mamićem. Šimić nije želio nagađati što bi taj sastanak mogao značiti za njegovu kandidaturu:

“Ne želim špekulirati, znam samo da je Mišković rekao da su promjene potrebne. On je ozbiljan poslovni čovjek, uložio je svoj novac u klub. Napravio je čudo. Pamtim Rijeku kad je bila u bankrotu, izvukao ih je iz nule, napravio nogometni kamp Rujevicu, to je ono što i mi želimo.”

‘Šuker zadnje dvije godine i nije u Hrvatskoj’

Za kraj je, po tko zna koji put, objasnio što zamjera aktualnom predsjedniku i zašto se uopće kandidirao:

“Od lutanja u izbornicima, od lošeg atmosfere, jednostavno se povukao od naroda ‘odnarodio se’ kako bi se ono rekla, ne osjeća bilo ljudi, to nezadovoljstvo. Nije na tom planu ništa napravio, a zadnje dvije godine nije ni u Hrvatskoj, kao da ga to ne zanima. To su sve one stvari na koje ja mislim da apsolutno nije ispunio očekivanja niti moja, a mislim niti šire javnosti.”

U javnosti se nagađa i kako bi predsjednik HNS-a mogao imati plaću od čak 55,000 kuna neto, ali Šimić se s tim ne slaže i smatra da bi plaća trebala biti manja nego ministarska.