ŠIMIĆ PROZVAO ŠUKERA I HNS: ‘Ako je sve čisto, neka hrvatskoj javnosti objasne gdje je nestalo 14 milijuna kuna!’

Dario Šimić i njegovo društvo koje se zalaže za promjene u HNS-u ponovno traže detaljne izvještaje na što se potrošio novac za Svetice

GOTOVO JE, DARIO ŠIMIĆ PRIZNAO PORAZ: ‘Bit ćemo oporba, ali naša borba ide dalje. Ovo stanje je neizdrživo i opasno’

HNS je jučer objavio kako je Uefa dopustila prenamjenu preostalih sredstava namijenjenih izgradnji nogometnog centra Svetice. Preostali novac tako će se potrošiti na obnovu igrališta hrvatskih prvoligaša.

U svom su priopćenju iz HNS-a objavili i na što je novac potrošen, ali Darija Šimića i njegovo društvo koje želi svrgnuti aktualno predsjedništvo Hrvatskog nogometnog saveza zanimaju precizni detalji. Stoga su i oni poslali priopćenje koje prenosimo u cijelosti:



“Ako je sve čisto, neka pokažu specifikaciju potrošenih 14 milijuna kuna!

U Zagrebu, 6. prosinca 2017. – Hrvatski nogometni savez slovi za jedan od najzatvorenijih nacionalnih nogometnih saveza u Europi pa se ‘ko pura dreku’ čude ako se javno propituje kako troše namjenski UEFA-in novac.

Da je do točnih informacija lako doći, kako oni tvrde u svojem priopćenju, ne bi se to pitanje ni postavilo. Dakle, gospodo iz HNS-a, lijepo vas molimo da cjelokupnoj hrvatskoj javnosti otvoreno i transparentno specificirate na što je točno utrošeno 14 milijuna kuna do kraja 2016. i koliko je novca s istog računa potrošeno ove godine?

Koliko je potrošeno na:

1) opsežnu izvedbenu dokumentaciju projekta

2) rušenje postojeće građevine

3) iskop zaštitne jame

4) tekuće troškove održavanja objekta (kojeg objekta?)

5) zahtjevno arhitektonsko rješenje

6) plaće zaposlenika tvrtke Svetice Sport d.o.o.

7) sve ostalo

ŠIMIĆ I EKIPA POSTAVILI JASNO PITANJE MIŠKOVIĆU: Hoće li prvi čovjek Rijeke odgovoriti vatrenoj četvorki?

Podsjećamo, HNS je za izgradnju kampa Svetice primio približno 52 milijuna kuna (6,9 mil. eura) namjenskih sredstava UEFA-inog programa HatTrick, pripremajući se za izgradnju nacionalnog nogometnog kampa na Sveticama. Planirano je da kamp u potpunosti financira UEFA pa je HNS dodatna sredstva za izgradnju mislio namaknuti od drugih UEFA-inih fondova, što bi značilo da u razdoblju od 2014. do 2024. ništa ne bi ostalo za infrastrukturu nogometnih centara i naše prvoligaše.

Upravo je Dario Šimić prvi javno kritizirao takvu politiku Saveza zagovarajući raspodjelu novaca za izgradnju regionalnih centara po cijeloj Hrvatskoj, umjesto guranja svih novaca u kontroverzni projekt u Zagrebu. Tada se HNS, u potpunosti lišen osjećaja za dijalog i argumentiranu raspravu, nije uopće oglašavao nego se ‘o svakom trošku odnosio odgovorno i profesionalno’. To što je kamp u nekom trenutku trebao koštati 10-11 milijuna eura (75 do 82,5 milijuna kuna), zatim 92 milijuna kuna pa 212 milijuna kuna te se napokon od njega u potpunosti odustalo, nikoga to nije trebalo zabrinjavati, niti se o tome željelo raspravljati.

PREDSJEDNIK RIJEKE MIŠKOVIĆ IZNENADIO: Umjesto ostavke predstavio plan za spas nogometa: ‘Šuker ili Šimić? Nijedan! Izbori su gotovi’

Onda se nenadano odustalo od kampa iako je gospodin Vrbanović u lipnju 2016. vrlo samouvjereno izjavio: ‘Vjerujem da će hrvatska reprezentacija prije Svjetskog prvenstva u Rusiji moći konačno isprobati naš kamp. Nismo htjeli ići ni s kakvim praznim pričama pa kao što se jednom na drugoj lokaciji dogodilo postavljati kamen temeljac i raditi spektakle bez pokrića, čekali smo da riješimo kompletnu papirologiju i sada je jasno, radovi samo što nisu startali.’ Međutim, gradnja kampa se pokazala praznom pričom, čak ne ni praznom, nego u minusu 14 milijuna kuna, koliko je za nju do konca prošle godine utrošeno.

U proteklih 5 godina mandata gospodina Šukera nije bilo novca za obnovu igrališta prvoligaša, a sada odjednom novaca za to ima. Napretek. I za prvoligaše i za niželigaše.

I ne samo to, nego se na kraju HNS-ova priopćenja lakonski tvrdi da ‘visina troškova ne iznenađuje bilo koga tko razumije proporcije ovakvog građevinskog projekta’ – kao da je HNS dosad realizirao ijedan iole važan građevinski projekt onakvih proporcija i onako zahtjevnog arhitektonskog rješenja.”