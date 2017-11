ŠIMIĆ BI NA KONCU MOGAO I USPJETI? ‘Imam informacije da su ljudi u Savezu apsolutno nezadovoljni Šukerom’

Dario Šimić svakog danasve više puni medijske stupce i njegova kampanja za predsjednika HNS-a u punom je jeku. Ništa čudno, s obzirom na to da su do izbora ostala 24 dana.

U razgovoru za 24 sata, Šimić je otkrio neke informacije koji mu daju nadu da bi ipak nešto mogao postići. Šuker je dobio jednoglasnu podršku Izvršnog odbora HNS, a evo kako je to komentirao Šimić:



“Koliko sam ja čuo, to je spin. Oni su jednoglasno izglasali izbore, a ne dali i potporu Šukeru. Moje informacije su da su ljudi apsolutno nezadovoljni Šukerom i žele promjene jer sadašnje stanje ne ide na dobro. Nama su se na početku smijali, ali više nam se ne smiju i dobivamo sve veću potporu. Žao mi je što je HNS toliko suzio rokove do izbora i onemogućio da se predstave još neki kandidati i iznesu svima svoj program. To bi bilo u interesu nogometa, ali očito nije u interesu sadašnje garniture u HNS-u. Njih vode uski interesi jedne grupe ljudi.”

O transparentnosti i Šukerovom odnosu s Mamićem

Transparentnost je temelj Šimićeve kandidature:

“Sve troškove Savez mora dati javnosti na uvid. Objavit ćemo sve što zakon dozvoljava. Mora se shvatiti da savez nije ničije privatno vlasništvo i da se mora mjenjati način rada jer samo tako se može vratiti povjerenje. Što prije to trebaju svi shvatiti. Postoji nezadovoljstvo Davorom Šukerom, ali ne uspjevaju naći nikoga tko bi ga zamjenio, pa zato se ponovno on gura. Promjene se moraju dogoditi, ali očekujem da će me sada probati sve jače udarati, a to samo znači da smo na dobrom putu”, rekao je kandidat za predsjednika HNS-a.

Na pitanje novinara je li Šuker Mamićev čovjek, odgovorio je sljedeće:

“Po svemu dosad je pokazao da jeste. Na kraju, Šuker je osigurao i dio novca za Mamićevu jamčevinu kada je uhićen što jasno govori o njihovu odnosu.”