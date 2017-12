SIMEONE DOSTIGAO REKORD TOMISLAVA IVIĆA: Argentinac idućeg vikenda ima priliku ući u legendu Atletico Madrida

Diego Simeone proteklog je vikenda s Atletico Madridom došao do pobjede protiv Real Sociedada (2-1) te je na taj način dostigao rekord legendarnog hrvatskog trenera Tomislava Ivića.

Tomislav Ivić momčad Atletico Madrida vodio je u sezoni 1990./1991. te je uspio nanizati 18 utakmica bez poraza u prvenstvu – zabilježio je 12 poraza i šest remija.

Griezmann je u subotu golom u 88. minuti donio pobjedu Atleticu te je tako Simeoneova momčad također stigla do 18 utakmica bez poraza – 11 pobjeda i sedam neodlučenih rezultata.

No njih dvojica nisu jedini treneri koji su stigli do ove brojke – uspjelo je to i legendarnom Ricardu Zamori koji je 1940. zabilježio 13 pobjeda i pet remija, a klub se tada zvao Atletico Aviacion. Atletico se nalazi na trećem mjestu La Lige te se vodećoj Barci približio na šest bodova, odnosno samo bod Valenciji koja je kiksala i izgubila od Getafea.

Priliku da se izdvoji na ovoj list i sam zasjedne na vrh niza neporaženosti u prvenstvu, Simeone će imati u nedjelju kada Atletico gostuje kod Betisa.