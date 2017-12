SHEARER SE OGLASIO NAKON ŠTO MU JE SRUŠEN REKORD: ‘Kane isto tako može zabijati i za Real Madrid i Barcelonu’

“Bio sam oduševljen kada sam vidio da je Kane srušio moj rekord”, rekao je legendarni napadač

KANE ZAKLJUČIO GODINU U VELIKOM STILU: Briljantni napadač zabio hat-trick i srušio Shearera i Messija

Harry Kane u visokoj pobjedi Tottenhama nad Southamptonom zabio je hat-trick i time srušio dva rekorda. Prvo, došao je tako do brojke od 39 golova u kalendarskoj godini te je srušio rekord Alana Shearera iz 1995., a uspio je i nadmašiti Lea Messija zabivši 56 golova u cijeloj kalendarskoj godini.

Izvrsnu formu i napadačke sposobnosti ovog igrača Tottenhama komentirao je i sam Shearer:



“Bio sam oduševljen kada sam vidio da je Kane srušio moj rekord. Već je dosta vremena prošlo, 22 godine. Ali da sam želio da me bilo tko nadmaši, to bi bio Kane. Ali, vjerujte mi – on isto tako može zabijati i za Real Madrid i Barcelonu i tu je najveći problem Tottenhama”, rekao je Shearer, a prenosi Daily Mail.

Najnoviji poraz kraljeva od Barcelone (3-0) mogao bi ih natjerati da se isprse i pošalju ogromnu ponudu u London kojom bi mogli osigurati usluge ovog sjajnog 24-godišnjeg napadača.