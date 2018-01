SENZACIONALNI ELEKTRIČAR NOVI JE SVJETSKI PRVAK: Natjerao je jednog od najdominantnijih sportaša ikad da se umirovi porazom

Taylor je bio apsolutni vladar ovog sporta, osvojio je 16 naslova svjetskog prvaka, a od 1995. do 2002. godine to je natjecanje osvajao osam puta zaredom

Rob Cross novi je svjetski prvak u pikadu! U sinoćnjem je finalu sa 7-2 pobijedio apsolutnu legendu ovog sporta, 57-godišnjeg Phila Taylora, kojem je ovo bilo 29. Svjetsko prvenstvo.

Nevjerojatan napredak u godinu dana

Cross ima 27 godina te je u prosincu 2016. godine radio kao električar, a pikado je igrao samo amaterski. Početkom prošle godine, u siječnju, bacio je svoje prve profesionalne strelice, a sinoć je pobijedio čovjeka koji je svoj prvi naslov osvojio kada on nije niti bio rođen.

I’m still amazed at the Rob Cross story. Just incredible. pic.twitter.com/RPllmFUAXC — Lewis Middleton (@lewmidds) January 2, 2018

A do naslova je došao na zaista impresivan način. Prvo je u polufinalu u fantastičnom meču sa 6-5 pobijedio aktualnog svjetskog broja 1, Michaela van Gerwena, koji igra u strašnoj formi i koji je bio prvi favorit za osvajanje naslova. U finalu, Taylor nije imao nikakve šanse. Cross je bio predobar, siguran u izlascima i ‘The Power’ nije imao nikakve šanse u ovom meču koji je bio posljednji u njegovoj karijeri.

Kraj jedne ere

Ali kakva je to karijera bila. Više od dvadeset godina Taylor je bio apsolutni vladar ovog sporta, osvojio je 16 naslova Svjetskog prvaka, a od 1995. do 2002. godine to je natjecanje osvajao osam puta zaredom. Od 1994. do 2007. godine niti jednom nije propustio finale SP-a što dovoljno govori o njegovoj dominaciji. Osvojio je ukupno 216 turnira od čega su 83 bila značajnija, a to sve dovoljno govori koliko je ovaj čovjek bio dominatan u sportu koji toliko voli i za koji je bio spreman na sve.

No kako je i sam priznao, u njemu više nema toliko energije i interesa te je odlučio kako je ovo bilo njegovo posljednje natjecanje.

“Dao sam sve od sebe, ali on je igrao kao ja prije 25 godina, bio je odlučan i nije me prestajao pritiskati. Mislim da će igrači u novoj sezoni imati mnogo problema s njim. Bio je to dvoboj starca i mladića i potpuno nepodudaranje. To je to od mene, nemam više interesa niti energije da pobijedim njega (Crossa) ili Michaela van Gerwena”, rekao je Taylor, a prenosi Give me sport.

Cross je otac troje djece te je nakon polufinalnog dvoboja izjavio kako će morati usporiti svoju karijeru kako bi se brinuo za obitelj, a u tome će mu zasigurno pomoći i 450.000 eura koje je osvojio pobjedom u finalu. A nakon što mu je dodijeljen trofej, pokazao je da je velik sportaš. Pozvao je Taylora da ga zajedno drže, odnosno, da legenda posljednji put stavi svoje ruke na njega.