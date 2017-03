SENZACIONALNA VIJEST IZ ŠVICARSKE: Ademiju smanjena kazna, objavili kad može opet zaigrati za Modre

Sportski arbitražni sud (CAS) napokon je donio presudu u slučaju Arijana Ademija (26).

Kazna mu je s četiri godine smanjena na dvije, a Dinamo je priopćio da se povratak Arijana Ademija na travnjak očekuje u listopadu 2017.

КРАЈ НА АГОНИЈАТА: Аријан Адеми се враќа на фудбалските терени! – https://t.co/elgOyZ3jLV pic.twitter.com/3UVc8wgRvG — Ekipa.mk (@ekipa_mk) March 24, 2017

Kao što je poznato, nakon pozitivnog dopinškog nalaza poslije utakmice 1. kola Lige prvaka protiv Arsenala, 16. rujna 2015. godine, igrač Dinama dobio je četverogodišnju suspenziju. Disciplinskom je sudu UEFA-e na tu odluku uložena žalba, a krovna je europska nogometna organizacija ipak potvrdila odluku o suspenziji.



“Ovo je iživljavanje na manjim sredinama i to nema nikakvog smisla. Ovako kazniti dečka nakon što su on i stručnjaci dokazali da se radilo o zagađenom suplementu i prihvatili su da on nije znao da uzima nešto što se ne smije”, rekao je u studenom 2015. godine tadašnji trener prve momčadi Zoran Mamić, podsjetili su na službenoj stranici Dinama.

Na proljeće 2015. godine uložena je žalba CAS-u, Sportskom arbitražnom sudu, koji je u petak, 24. ožujka, donio konačnu odluku i smanjio suspenziju Ademiju.