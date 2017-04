SEKSI BRAZILKA SRUŠILA INTERNET: Pogledajte zašto je preko noći postala najpoznatiji sudac na svijetu

Za vrijeme nedavne utakmice između Desirea i Sportinga u jednoj brazilskoj amaterskoj ligi pažnju je posebno privukla linijska sutkinja Denise Bueno.

Igračima sigurno nije bilo lako igrati, a fotografije koje su procurile jadno pokazuju i zašto. Prozirna i uska bijela majica istaknula je njezine atribute pa nogometaši nisu mogli skinuti pogled s nje.

Site IG A post shared by Denise Bueno (@denisebuenomusa) on Apr 17, 2017 at 7:39am PDT

“Neki me zovu seksi sutkinjom, ali mi to nije drago. Željela bih da me smatraju profesionalkom. Ništa nisam uradila namjerno niti mi je do takve pozornosti”, rekla je Bueno za brazilski Globo aludirajući na činjenicu da su je neki optužili da se namjerno polila vodom kako bi joj majica postala prozirna.

Brazil have a new admirer in stunning lineswoman Denise Bueno… whose kit includes a wet t-shirt https://t.co/ccsTIPLksm pic.twitter.com/16B7wz3kIf — Fan Page (@GoalMasta) April 18, 2017

Sou fã… linda, simpática e um amor de pessoa @mariamelilo 🌹. Entrevista #tvfama . #bandeirinhaSexy A post shared by Denise Bueno (@denisebuenomusa) on Apr 15, 2017 at 11:59am PDT

🦋 A post shared by Denise Bueno (@denisebuenomusa) on Apr 16, 2017 at 5:50pm PDT

☘️ A post shared by Denise Bueno (@denisebuenomusa) on Mar 19, 2017 at 8:36pm PDT

#Bronze com @bronze.vanessa #marquinhalinda #cordopecado #BronzeNatural #bronze A post shared by Denise Bueno (@denisebuenomusa) on Mar 13, 2017 at 7:34pm PDT

Pensa em #body arrasador p usar na nova estação 🍂🍁 @musaboutiquelins A post shared by Denise Bueno (@denisebuenomusa) on Mar 20, 2017 at 7:29pm PDT

Pq eu sou uma "boa" mãe 💜🐶 #batikipet #batiki #carrinhopet #elaamou #shitzu A post shared by Denise Bueno (@denisebuenomusa) on Mar 23, 2017 at 8:33am PDT

Chegou a hora do meu merecido descanso. Enfim #férias 💋. Óculos @Outletdosoculoslins A post shared by Denise Bueno (@denisebuenomusa) on Mar 15, 2017 at 2:50pm PDT

Carnaval passou, menos minha vontade de bronzear 👙. #GenteQueAmaBronzear #AmoMarquinha #VemPraCorDoPecado #BronzeNatural Com a lindeza Vanessa Bronze. 📱 99729-7245 A post shared by Denise Bueno (@denisebuenomusa) on Mar 2, 2017 at 2:26pm PST