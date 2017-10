SCENE KAO IZ AKCIJSKIH FILMOVA: Pljačkaši oružjem prijetili poznatom Brazilcu pa mu ukrali automobil

Oi, galera! Como vocês já devem ter visto através da imprensa, infelizmente fui mais uma vítima da violência que assola nossa cidade. Estava chegando ao Centro de Treinamento do Botafogo e fui rendido por pessoas armadas com a intenção de levar meu carro e meus pertences. Deus me iluminou e me deu calma para saber lidar com a situação de perigo e graças a Ele não sofri nenhum tipo de violência. Levaram meus bens materiais, mas o mais importante é que estou bem e tudo isso não passou de um grande susto. Triste pela situação que vivemos no Rio de Janeiro. Torço para que episódios como esse não aconteçam com ninguém. Obrigado a todos que se preocuparam e me mandaram mensagens de carinho!

A post shared by Jefferson (@j1jefferson) on Oct 22, 2017 at 5:20pm PDT