ŠARIĆ ODIGRAO UTAKMICU SEZONE PA OTKRIO: ‘Mislio sam da bi ovo mogla biti moja večer’

Dario Šarić je odigrao najbolju utakmicu otkako je stigao u NBA ligu, a jedino što mu je nedostajalo, nakon što je Portlandu ubacio 28 koševa uz šut 11/16 i devet skokova, bila je pobjeda njegove Philadephije koja je poražena u produžetku sa 108:114.

‘Nisam želio forsirati’

“Osjećao sam da sam dobro počeo utakmicu. Mislio sam da bi ovo mogla biti moja večer i samo sam igrao. Pokušao sam ostati ‘gladan’ cijelu utakmicu, pokušao sam biti razborit, pokušao sam pokazati svoju emotivnu stranu. Nisam se želio uvesti u nekakvu rupu, nisam želio forsirati i upasti u probleme zbog toga. To mi je cijelo vrijeme bilo na pameti”, rekao je 22-godišnji hrvatski reprezentativac koji je ovom utakmicom dodao još jedan argument svojoj kandidaturi za “novaka sezone”.

“On je svakim danom sve bolji i bolji. Pogađao je važne šuteve. Davali smo mu dosta prilika igrajući dosta “pick & roll” akcija namijenjenih baš za njega. On je jedan od rijetkih igrača na poziciji visokog krila s kojim to možete igrati. On je taj koji želi takve akcije. Neke su bile i izvan uobičajenih shema, ali bio je odličan”, nahvalio je Šarića njegov trener Brett Brown.

Nurkićeva utakmica života

Sixersi su, dobrim dijelom zahvaljujući Šariću, uspjeli nadoknaditi zaostatak od 12 koševa iz prvog poluvremena i na ulasku u zadnju minutu regularnog dijela doći do vodstva 95-94 nakon što je Dario pogodio oba slobodna bacanja izborenih osobnom pogreškom Jusufa Nurkića. No, donedavni centar Denvera koji je 13. veljače stigao u Portland, odigrao je utakmicu života i na kraju se veselio pobjedi sa suigračima, do koje su Trail Blazersi stigli u produžetku, a Šarićev vršnjak Nurkić je u nju ugradio 28 koševa, 20 skokova, osam asistencija i šest blokada.

“Ovo je bila jedna od najmoćnijih centarskih predstava s kojima smo bili suočeni ove sezone”, priznao je trener Sixersa Brett Brown.

Uz Nurkića, Portalndu su na putu do pobjede pomogli Damian Lillard sa 24 koša i C. J. McCollum sa 23. Na drugoj strani, Dario Šarić je najbolje suradnike imao u Robertu Covingtonu, koji je ubacio 24 koša uz 13 skokova i pred kraj regularnog dijela utakmice pospremio odbijanac za produžetak, te Jahlilu Okaforu sa 16 poena i osam skokova.

41. poraz Sixersa u sezoni

“Teško je kad ovako izgubiš utakmicu, ali moramo to što prije izbaciti iz misli i pripremiti se za sljedeću utakmicu. Ponovno smo svima pokazali da možemo igrati i nadam se da ćemo se jednako dobro pripremiti i za utakmice koje dolaze”, rekao je Šarić nakon trećeg uzastopnog, a 41. ovosezonskog poraza njegovih Sixersa te 22. na gostovanjima.

Sixersima slijede još tri gostovanja na turneji Zapadom. U subotu i nedjelju će igrati u Staples Centeru, prvo protiv LA Clippersa, a potom protiv Lakersa, da bi u utorak gostovali na sjeveru Kalifornije, u Oaklandu kod Golden Statea.