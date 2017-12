SARAČEVIĆ I ŠOLA ZA NET.HR: Červarovi pomoćnici otkrili što ih muči uoči Eura! ‘Mi to nemamo i sad je to umijeće ratovanja’

Pmoćnici Line Červara, Zlatko Saračević i Vlado Šola progovorili su za Net.hr o početku priprema.

Hrvatska rukometna reprezentacija predvođena izbornikom Linom Červarom okupila se u ponedjeljak u Zagrebu od kuda se zaputila prema Ivanić-Gradu gdje će započeti prprema za Europsko prvenstvo koje se od 12. do 28. siječnja igra u Hrvatskoj. Červar za prvi dio priprema ne može računati na sve rukometaše jer velik dio njih još uvijek imaju obveze u svojim klubovima.

ČERVAR OKUPIO REPREZENTATIVCE: Hrvatski rukometaši započeli pripreme za Euro, izbornik se u planu priprema pozvao na Mourinha

“Moramo se snalaziti kako možemo i umijemo. Kako će dečki završavati utakmice tako će nam se priključivati”, rekao je izbornik te je dodao da je prvi dio priprema planiran od 18. do 24. prosinca dok će se završne održati u Aplitu.



“Bit ćemo u Ivanić-Gradu do Badnjaka, nakon toga dečki će za Božić ići kućama, potom odmah 26. prosinca, u popodnevnim satima ponovno idemo u Ivanić-Grad do 31. ujutro. U krugu svojih obitelji dočekat će Novu godinu i 1. siječnja se nalazimo u Splitu i ne vraćamo se do Zagreba do drugog kruga, naravno ako se plasiramo “, kazao je izbornik.

Što kažu Saračević i Šola

S njim u društvu bili su i pomoćnici Zlatko Saračević i Vlado Šola. Proslavljeni dvojac progovorio je za Net.hr o pripremama i očekivanjima na Euru.

“Stanje igrača? Sad ćemo vidjeti. Prvo ćemo pričekati da svi dođu i pa ćemo vidjeti u kakvom su zdravstvenom stanju”, kaže Saračević. Ovsvnuo se i na činjenicu da će reprezentacija biti u punom sastavu tek desetak dana prije početka prvenstva.

Bez pritiska

“Prva grupa je došla sada, druga će doći poslije Božića, a nadam se da ćemo bit kompletni 1.1 i tek onda ćemo znati na čemu smo. Ali što je tu je, tako je svima. Ne možemo se žaliti. Sve reprezentacije su istoj su situaciji i moramo se uklopiti. To je tako”, dodao je Saračević. Odbacio je potom svaku pomisao da igrači osjećaju poseban pritisak domaćeg terena jer kako kaže svi su oni profesionalci koji igraju u velikim klubovima.

“Možda je malo drugačiji ambijent, ali oni su navikli na to je. Pritisak je standardan. Čim dođeš do autobusa reprezentacije pritisak postoji. Čim dođeš moraš biti spreman na to”, poručio je aktualni trener Zagreba. Kauboji će tijekom priprema odigrati samo jednu utakmicu i to protiv Crne Gore. Susret je na rasporedu 5. siječnja u Spaladium Areni.

“Pripremne utakmice su da vidimo gdje smo, a svaki trening na kojem budemo igrali jedni protiv drugih su kao utakmice. Najvažnije je da se skupimo i da budemo zdravi”, smatra Červarom pomoćnik. Hrvatsku na otvaranju Europskog prvenstva čeka ogled sa srbijom. Spaladium Arena već je rasprodana.

Prva utakmica

“To je utakmica kao i sve ostale. Jest da je prva, prva je uvijek najteža. Imamo iskustva s tim prvim utakmicama. Sjetimo se 2009. i Koreje. Jedva smo pobijedili. Bit ćemo spremni za tu prvu utakmicu i bit će sve ok”, poručio je. Utakmicu koju je spomenuo Hrvatska je dobila u u dramatičnoj završnici 27:26.

Legendarni Vlado Šola će pak svojim savjetima itekako moći pomoći Filipu Iviću, Ivanu Stevanoviću, Ivanu Pešiću i Mirku Aliloviću. Njih četvorica nalaze se na popisu za Euro, a tko će biti Červarov izbor znat će se nakon priprema.

Tempirati formu

“Nije bitno u kakvoj su sada formi vratari. Bitno je u kakvoj će biti kad počne prvenstvo. Sad nas čeka težak period priprema gdje nije bitno tko u kakvoj formi dolazi jer će im se ona ionako srušiti i bit će im naporno tijekom ovog perioda. U narednih 20-ak dana morat ćemo graditi novu formu. Je li to problem s obzirom na kratak vremenski period? U tome i jeste kvaka. U tom je kemija. Najjteži dio posla na pripremama je kako pogoditi to da na dan kad kreće prvenstvo budu u top formi. To je cilj i to uvijek najveće pitanje za kondicijske trenere i nas koji radimo taktiku i tehniku. Kako to sve ugodit da se baš u tom trenutku dogodi ‘peak’ forme. Složili smo plan i vidjet ćemo kako će to izgledati u tih dvadesetak dana? kazao je Šola.

Suparnici

“Snimali smo sve suparnike. Svi oni imaju iste uvjete. Svima će se isto događati. Teško je dati prognoze. Ovisit će i kod njih kako će proći pripreme na koji način će ih odraditi i kada će pogoditi formu. Dvadeset dana prije je deplasirano govoriti o formi. Uvijek je u rukometu problem što se prvenstvo igra u prvom mjesecu i uvijek je nedostatak dana za pripreme i svi smo u istoj situaciji. Bilo bi bolje da sve ekipe imaju optimalnih šest tjedana i onda bi rukomet bio kvalitetniji, međutim mi to nemamo i sad je to umijeće ratovanja”, kazao je Šola.

Što očekuje

“Srbija? Ja osobno ne osjećam pritisak. Nadam se da ga ni igrači neće osjećati. A to što se priča, što su želje i pritisci pod navodnicima…mi ne možemo na to utjecati, a jedino na što možemo je da što bolje igramo i da budemo što koncentriraniji na igru, a ovo sve drugo je za publiku. Pristisak je prisutan u svakoj utakmici. Kad čovjek ima želju da pobijedi on je tu uvijek. Dečki su svi profesionalci. Susreću se s punim dvoranama, sa željama navijača, uprava. Postoje ciljevi i cijeli život se nose s pritiskom cilja”, poručio je Šola pa je otkrio što on očekuje na ovom Euru.

“Neću špekulirati s rezultatom jer je to bezveze. Cilj nam je što bolje pripremiti ekipu i igrati dobar rukomet, a gdje će nas to odvesti to ćemo vidjeti na kraju”, rekao je.

Nedavno je, inače, objavljeno da se na proširenom popisu francuske rukometne reprezentacije našlo se i jedno ime koje nitko nije očekivao. Izbornik Didier Dinart je u konkurenciju za nastup na kontinentalnoj smotri uvrstio i 41-godišnjeg vratara Thierryja Omeyera. Omeyer nakon lanjskog Svjetskog prvenstva na kojem je Francuska pred svojim navijačima osvojila zlato nije objavio odlazak u reprezentativnu mirovinu. No, na Dinartovu molbu ponovno je osvanuo na popisu. On će zaigrati na Euru samo ako se netko od trojice preostalih vratara, Vincent Gerard (Montpellier), Cyril Dumoulin (Nantes) ili Julien Meyer (Chambery), ozlijedi. Hrvatski su ga rukometaši dobro zapamtili jer im je u više navrata zagorčao život.

“Nije on ni bitan u cijeloj priči. Bitna je ekipa. Jedan čovjek ništa ne znači. Bitna je forma kolektiva, a ne jednog pojedinca”, završio je.

Červar će u Ivanić Gradu na pripremama raditi s ovim igračima:

Ivan Stevanović ( HC Kadetten Schaffhausen), Filip Ivić (HC PGE Vive Kielce), Ivan Pešić (HC Meshkov Brest), Zlatko Horvat (PPD Zagreb), Tin Kontrec (PPD Zagreb), Valentino Ravnić (PPD Zagreb), Leon Šušnja (PPD Zagreb), Ivan Vida (RK Dubrava), Igor Vori (PPD Zagreb), Bruno Butorac -(C Tatran Prešov), Ivan Čupić (RK Vardar), Manuel Štrlek (HC PGE Vive Kielce), Lovro Mihić (HC Orlen Wisla Plock), Halil Jaganjac (RK Metalurg), Marko Mamić (HC PGE Vive Kielce), Igor Karačić (RK Vardar), Luka Cindrić (RK Vardar), Šime Ivić (HC Orlen Wisla Plock), Kristian Bećiri (RK Celje Pivovarna Laško), Luka Stepančić (RK Paris Saint-Germain Handball), Jakov Vranković (HC Grundfos Tatabánya).