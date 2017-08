I SANDRA PERKOVIĆ NAKLONILA SE NAJVEĆEM: ‘Bolt je ikona. Teško će biti bez njega, ali možda se vrati u Tokiju’

Najbolja hrvatska atletičarka Sandra Perković otputovala je u nedjelju ujutro na Svjetsko prvenstvo u London.

Tamo će pokušati osvojiti zlatnu medalju, koja joj je promakla prije dvije godine u Pekingu kada je svjetska prvakinja postala Kubanka Denia Caballero. Na taj način Perković nije uspjela obraniti titulu iz Moskve 2013.

“Dobro smo odradili pripreme, radili smo jako zadnjih dana, bili smo praktički u stopostotnoj karanteni, nismo se nigdje pojavljivali osim na sportskom terenu. Od samog početka sezone koja je dosta naporna za mene, nakon 2016. i Olimpijskih igara u Riju te Europskog prvenstva u Amsterdamu, tijelo je dosta umorno i nismo željeli jako krenuti na početku nego tempirati formu za SP”, izjavila je hrvatska atletičarka uoči puta, javlja HRT.

“Nadam se dobrom rezultatu u Londonu, ne želim govoriti o nikakvim medaljama, o nikakvom zlatu, prvo treba ispuniti kvalifikacijsku normu i onda nakon toga razmišljati što me čeka sljedeće. Finale diska je u nedjelju u večernjem terminu, samo želim da sve prođe glatko, radili smo, dali sve od sebe, a onda neka se sve stvari poslože. Nikad motiviranija nisam otišla na SP”, poručila je Perković.



Ovom je prilikom komentirala i oproštaj Usain Bolta.

“On je ikona koja traje godinama. Za jamajčansku i za svjetsku atletiku napravio je puno. On je bio najprepoznatljiviji član atletske federacije, završio je na veličanstven način, s medaljom oko vrata, na londonskom stadionu gdje je prije pet godina osvojio olimpijsko zlato. Teško će biti bez njega. Mogu reći da sam pomalo tužna što on odlazi, ali svakom od nas sportaša dolazi vrijeme kada treba odlučiti je li to ono što želimo i trebamo li otići. On je to odlučio i trebamo ga podržati, ostat će legenda koja će trajati. Mislim da tijelo fizički ne može izdržati tolike napore, na 100 i 200 metara, štafete koje je on trčao, to dosta iscrpi organizam. On već ima tri seta medalja s olimpijskih igara, znači 12 godina je u svjetskom vrhu. Teško je održavati tijelo bez povrede, biti na maksimumu, ali za Bolta se nikad ne zna, možda se malo pritaji pa se vrati za Tokio 2020.”, smara Perković.

Stipe Žunić u nedjelju navečer nastupa u finalu bacanja kugle, što ne namjerava propustiti.

“On je moj tzv. trening-partne. Trenirali smo zajedno, vodili se kroz cijelu sezonu, motivirali jedan drugoga i jako sam ponosna što je u finalu. Iz petnih žila ću navijati za njega”, završila je.