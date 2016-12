ZAUSTAVILI GA HRVATI: Sir Alex Ferguson otkrio koji mu je bio najbolniji udarac u karijeri zbog kojeg i danas žali

Sir Alex Ferguson najuspješniji je trener Manchester Uniteda u povijesti. S klubom s Old Trafforda osvojio je nevjerojatnih 38 trofeja, 13 puta bio je engleski prvak, dva puta europski.

No, i legendarni Škot ima “crnu rupu” u karijeri, trenutak zbog kojeg i danas žali, iako je već tri godine u trenerskoj mirovini. Sa 74 godine prebire po uspomenama, više je lijepih, ali pamti i bolne poraze.

Ispao od Bayera

Najviše ga peče ispadanje u polufinalu Lige prvaka 2002. godine. Tad je Bayer Leverkusen nadigrao United. Nakon 2:2 na Old Traffordu, njemačka momčad u kojoj su bila trojica Hrvata (Boris Živković, Jurica Vranješ i Marko Babić) kod kuće je odigrala 1:1 i izborila finale u kojemu je pobjedu Realu osigurao Zinedine Zidane. Sjećate se tog briljantnog voleja za konačnih 2:1, najljepšeg pogotka u finalima Lige prvaka.

Sir Alex Ferguson reveals his biggest regret as Man Utd boss https://t.co/kS4Q4WqtFq pic.twitter.com/TuTReNchzx — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) December 27, 2016

Igralo se u njegovom Glasgowu

Možda Fergusona ispadanje u polufinalu i ne bi toliko zaboljelo da se finale nije igralo na Hampden Parku, najvećem i legendarnom škotskom stadionu u njegovom rodnom Glasgowu.

Podići trofej u rodnom gradu ne uspiju baš mnogi.

“Jedino za čime stvarno žalim je to što Manchester United nisam odveo u finale 2002. godine. Cijelo uzbuđenje bilo je oko finala u Glasgowu, ali zaustavio nas je Bayer Leverkusen. Čak sam i prije utakmice otišao u Glasgow razgledati hotele i pronaći idealan za nas. Kad sam se vozio prema Manchesteru, pomislio sam: ‘Ne sviđa mi se to, zašto sam to učinio?’. I tako smo izgubili polufinale, ali to je život”, ispričao je Ferguson za The Sun.

Slavio sa škotskim Aberdeenom

Ferguson zna kako je pobijediti veliki Real u finalu. Uspjelo mu je to 1983. godine, kad je u finalu tadašnjeg Kupa pobjednika kupova mali Aberdeen iznenadio kraljevski klub na stadionu Ullevi u Göteborgu. No, 2002. godine do finala nije došao…