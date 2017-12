RUKOMETAŠI ZAPOČELI S PRIPREMAMA: Stigle prve snimke s treninga! ‘Potrebno mnogo odricanja, truda i znoja’

Rukometaši su započeli s pripremama za Europsko prvenstvo koje se od 12. do 28. siječnja igra u Hrvatskoj.

Hrvatska rukometna reprezentacija započela je prvi ciklus priprema u Ivanić-Gradu. Izabranici Line Červara tamo će boraviti od 18. do 24. prosinca te od 26. do 31. istog mjeseca. Nakon toga kreće završna faza s prvim danom nove godine i to u Splitu gdje će prije otvaranja Europskog prvenstva odigrati prijateljsku utakmicu s Crnom Gorom.

‘Ništa nije poklonjeno’

“U prvom dijelu priprema bavit ćemo se igračima i protivnicima. Fokusirat ćemo se na igru, rad, trening, analizu – sve što treba za jedno veliko natjecanje. Otežava nam to što nisu svi igrači na pripremama, ali ne smijemo plakati već se prilagoditi situaciji. Ono što je bitno sada za prvu fazu priprema je da aktiviramo igrače fizički, tehnički, taktički i psihički”, poručio je izbornik prije polaska na pripreme.

“Radit ćemo na svemu, od individualnog rada i grupnog rada na dalje. Imam mnogo ideja, a koliko ćemo uspjeti realizirati, vidjet ćemo u tijeku priprema. Kako bismo što bolje igrali na Europskom prvenstvu i stigli tamo gdje svi želimo, moram igrače naučiti da je za to potrebno mnogo odricanja, truda i znoja jer ništa nije poklonjeno”, dodao je Červar. Sudeći po snimkama s treninga pred rukometašima je itekako naporno razdoblje.