HORVAT PROMAŠIO POBJEDNIČKI ŠUT SA ŠEST METARA: PPD Zagreb remizirao kod Kristianstada

Rukometaši Prvog plinarskog društva Zagreb otvorili su natjecanje u A skupini Lige prvaka odigravši 28-28 (16-14) na gostovanju kod IFK Kristianstada.

Hrvatski prvak je imao priliku i za pobjedu, no u posljednjim trenucima susreta Zlatko Horvat je promašio šut s linije od šest metara.

PPD Zagreb je odigrao odlično u prvom dijelu, no nažalost u nastavku je pao što su domaćini iskoristili i minutu prije kraja imali su napad za pobjedu. No, Šveđani su načinili pogrešku u napadu, pa je Zagrebu ostalo 15 sekundi za zadnji napad. Vori je sjajno uposlio Horvata na crti koji je promašio gol.

Zagreb poveo 3-0

Momčad Kasima Kamenice je otvorila utakmicu vodstvom 3-0. Domaćin je izjednačio, no PPD Zagreb je sredinom prvog dijela stigao i do četiri gola prednosti (14-10). Šveđani su do konca poluvremena uspjeli smanjiti na dva gola zaostatka (16-14).



U nastavku susreta zagrebački sastav je počeo daleko više griješiti i Kristianstad je okrenuo rezultat stigavši do vodstva. Srećom, domaćin to nije uspio iskoristiti do kraja i Zagreb je osvojio bod.

Kod Zagreba najefikasniji su bili Stipe Mandalinić s osam, te Dobrivoje Marković i Žarko Marković sa po pet golova, dok su kod domaćina najefikasniji bili Albin Lagergren sa sedam i Helge Freiman sa šest golova.

Sjajan rukometni dan

U preostalim susretima prvog kola iz A skupine sastaju se Wisla Plock – Vardar, Rhein-Neckar Lowen – Barcelona, te Nantes – Pick Szeged. U susretu 2. kola hrvatski prvak 23. rujna u zagrebačkoj Areni dočekuje mađarski Pick Szeged.