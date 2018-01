ZDRAVKO ZOVKO KOMENTIRAO KAUBOJE I SLOVENSKU DRAMU: ‘Impresioniralo me kako svih 60 minuta dižemo tempo i meljemo protivnike’

“Igrom, koncentracijom i prikazanom kvalitetom bili smo bolji od protivnika te smo to i rezultatski uvjerljivo iskoristili”, rekao je Zovko

Hrvatska večeras od 20:30 igra posljednju utakmicu u skupini A protiv Hrvatske. U prve dvije utakmice Kauboji su upisali velike pobjede protiv Srbije i Islanda uz gol razliku +17, a komentar tih utakmica dao nam je jedan od najtrofejnijih hrvatskih rukometnih trenera, Zdravko Zovko:

‘Možda i najbolje igramo u posljednjih 15 minuta’

“Dojam je pozitivan nakon otvaranja turnira. Igrom, koncentracijom i prikazanom kvalitetom bili smo bolji od protivnika te smo to i rezultatski uvjerljivo iskoristili. Ono što je najvažnije je da se Dunjvakova ozljeda nije negativno odrazila na momčad. Pokazali su protiv Islanda da i bez jednog takvog vrhunskog igrača mogu pronaći pravi način kako igrati. Ono što me najviše impresioniralo je kako svih 60 minuta dižemo tempo igre, kako u obrani tako i u napadu. Praktički meljemo protivnike kako se utakmica približava kraju, a možda i najbolje igramo u posljednjih 15 minuta i zbog toga mi je kao treneru jako drago”, rekao nam je Zovko.

Upitali smo ga i koje su mane ove momčadi i ima li ih ona uopće:



“Čujte, pobjedi se ne gleda u zube. Naravno da se uvijek može bolje i kvalitetnije, ali ne treba gledati tako. Nedostaje možda koji gol sa pozicije pivota i siguran sam da će oni dobiti prave lopte kada bude trebalo i da će biti u realizacij dobri”, rekao je zadovoljni hrvatski trener.

‘Morat ćemo biti strpljivi’

Posljednja prepreka u Splitu je Švedska:

“Mislim da će biti važno da naša obrana funkcionira dobro, i 6-0 i 5-1 na čelu s vratarima, kako bi nam omogućili lakše golove iz kontri i polukontri. Morat ćemo biti strpljivi protiv njih, možda i malo produžiti napad da bi došli u optimalnu realizaciju. Iako smo svi bili malo skeptični, posebno veseli igra Karačića i Cindrića u paru te Marko Mamić koji se pokazao kao dobro osvježenje i klasični pucač. Vjerujem da će on i Mandalinić uz spomenuti dvojac Karačić-Cindrić pomoći da se lakše probije ta 6-0 obrana.”

‘Mirko se može motivirati i odmoriti’

Lino Červar u ponedjeljak je obavio drugu izmjenu na prvenstvu. Nakon što je umjesto ozlijeđenog Duvnjaka pozvao Denisa Buntića, sada je u momčad upao Ivan Pešić, a Mirko Alilović ispao je iz kadra.

“To je rezonska odluka, imamo tri vrhunska vratara. Dosta sam pratio Pešić koji brani u Meshkovu i možda je on i u najboljoj formi, međutim, odlučili su se za Alilovića i Stevanovića. Mirko je imao priliku u prve dvije utakmice, nije to bilo loše, ali nije ni bilo iznad razine te su se stoga odlučili na zamjenu. Puno je utakmica i dobro je da što više igrača dobije priliku, a i Mirku bi to moglo dobro doći da se odmori i motivira za završnicu koja nas očekuje. Tek nakon Švedske za nas počinje pravo Europsko prvenstvo”, kaže Zovko.

‘Za rukomet je dobro to što se dogodilo’

A velika drama i kontroverzni završetak utakmice između Slovenije i Njemačke glavna je tema u rukometnom svijetu. Nakon pregledavanja snimke suci su dosudili sedmerac za Njemačku i pokazali crveni karton Blagotinšeku koji je ometao izvođenje lopte s centra:

“Slovenci su na kraju napravili grešku koja se skupo plaća. To je ono što veseli u rukometu – da imamo challenge i da se može utvrditi prava istina te da na kraju sve ispadne najpoštenije. Ako su pravila takva, onda ih treba i poštivati i dobro je za rukomet ovo što se dogodilo. To će dati mogućnost da budemo sigurniji u regularnost svake utakmice”, rekao nam je za kraj Zdravko Zovko.